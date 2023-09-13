上周傳出中國大陸政府機構以及國有企業，禁止員工使用蘋果手機，蘋果以及供應商的股價同時遭殃受到重創。同時，華為突然推出一款搭配先進晶片的新型智慧手機，也被外界視為沒被美國打倒的華為將捲土重來。

13日，蘋果iPhone 15在網上引起了網友激辯，就像過去蘋果一推出新手機般的熱議。iPhone 15將於9月15日在中國阿里巴巴天貓商城發售，並於9月22日在實體店面開賣。

討論蘋果新產品的話題，在社交媒體平台微博上，吸引3.8億次瀏覽數，其中關於iPhone 15的討論，包括貼出的文章、評論以及點贊等，也超過80萬次。

許多大陸民眾對iPhone 15 Pro的全新3奈米晶片，以及蘋果宣稱可在該高檔手機上打惡靈古堡4重製版等電玩遊戲，感到十分高興，這也吸引中國大陸的手游玩家族群。

但有些社交媒體使用戶對選擇美國手機品牌而不是國產的心存疑慮，特別是在官媒9月初盛讚華為Mate 60 Pro的推出，認為這是中國大陸戰勝美國無理打壓後的勝利。

中國大陸新聞網站新浪，在社交媒體平台上進行一項調查，詢問民眾是買華為Mate 60，還是蘋果iPhone 15，結果顯示6.1萬投票支持華為，只有2.4萬擁護蘋果。

像是Mate 60 Pro如何藉由衛星撥打電話與發送短訊息，iPhone 15只能發送衛星短訊息等議題，也引發諸多討論。有位用戶說，iPhone 15只能利用衛星發送SOS求救訊號，但華為Mate 60使用更新一代技術，完全可使用完整的衛星通話。

跟全球智慧手機市場一樣，中國大陸正處於低迷階段，分析師示警，這可能會對iPhone 15的業績造成壓力。蘋果的第三方零售商，2月曾對iPhone 14 Pro祭出罕見高達10%的優惠折扣，這麼做對銷售量增加有幫助，但可能會讓iPhone 15賣得不好。

調研單位Counterpoint指出，對於即將販售的iPhone 15來說，似乎不是一個好消息，因為部分需求在蘋果發布前就已經買到新手機。在華為出人意料地推出新手機之前，本來預估蘋果第3季與第4季在中國大陸的銷售量，可能會跟去年持平或稍微低一點。

另家調研單位IDC，則是看到華為已對蘋果造成威脅，認為iPhone 15未來的業績不會很順利，特別要考慮到中國大陸民眾不是看緊荷包，不然就把錢花在休閒或旅遊方面。

由於華為競爭激烈，蘋果在中國大陸高檔手機市場的市占率有可能逐漸下滑。2023上半年，蘋果在600美元以上的手機市場，占有高達67%的比重，其次是華為的15.6%。