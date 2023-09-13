友通總經理蘇家弘表示，去年消費性產品業務最先疲弱，預估最先復甦也會是消費性，友通旗下美商Brainstorm業績可望最先回升，但友通出售Brainstorm，10月將賣給邁達特(6112)，公司享有短期業績利多。隨後商用、網通業機的其陽(3564)也將步入復甦行列，而友通本業、羅昇之工業業務會慢些。

法人預估，友通第三季將與第二季業績持平，第四季雖然少了Brainstorm助益，營收減少，但毛利率可望回升。

至於台灣軍工展周四即將開幕，友通已攜手嵌入式電腦系統解決方案夥伴Hectronic，首度登上兩年一度、全球最大軍警國防科技展(Defense and Security Equipment International, DSEI)。關於軍工題材，總經理蘇家弘表示，營收比重僅占1-2%，對營收挹注有限，亞洲客戶居多，歐美客戶較少，近期台灣方面佳世達集團有取得研發經費，但均還在研發階段。