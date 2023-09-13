市場預期美國8月消費者物價指數（CPI）可能較7月上漲0.6%，創下2022年6月以來最大漲幅。與去年同期相比，8月CPI估上漲3.6%，較7月的年漲3.2%升溫。但由於核心通膨（排除波動較大的食品與能源價格）料將持續放緩，可能促使聯準會在下周會議維持利率不變。

歐洲央行將在周四公布利率決議。消息人士透露該央行預期歐元區明年通膨率將維持在3%以上，使該央行在周四連續第10次升息的疑慮升高。

泛歐STOXX 600指數目前暫跌0.42%，對利率敏感的科技股跌0.55%。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稍早前宣布對中國電動車發起反補貼調查，歐洲汽車股早盤勁揚1.2%，表現亮眼。

BP倫敦掛牌股票下跌1.6%，其執行長Bernard Looney未能完全披露與同事的私人關係，已於周二辭職。

英國藍籌股FTSE 100指數暫跌0.02%，數據顯示該國7月經濟萎縮幅度超乎預期。