出口衰退，衝擊企業獎金發放意願；主計總處今下午公布7 月工業及服務業薪資統計結果顯示，1至7 月全體受僱員工經常性薪資平均為 4萬5381 元，較上年同期增加 2.47％，總薪資亦增 1.57％；不過，同期消費者物價指數(CPI)上漲率為2.26％，考量物價因素後，實質經常性薪資年增 0.21％，但實質總薪資年減 0.67％，是近7年來首度負成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年1至7月全體受僱員工實質總薪資年減0.67％，主要是出口衰退，製造業持續受到影響，也抑制企業獎金發放的狀況。

企業不僅獎金發放意願降低，人才僱用也受到一定程度的衝擊；陳惠欣透露，7月製造業受僱人數年減4.8萬人，減幅1.67％，製造業受僱人數不論減少數量或幅度，都是自民國99年以來最高。

不過，服務業仍然缺工；觀察行業別經常性薪資變動，受惠暑期旅遊旺季及疫後消費動能回升， 航空運輸業、住宿業、餐飲業分別月增 2.35％、2.31 ％、1.62％；而批發及零售業，今年前7 月的經常性薪資年增率達3.69％。