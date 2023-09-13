雲林縣虎尾警分局埒內派出所接獲黃姓民眾報案，指其妻銀行帳戶多出1筆1萬餘元款項，擔心淪為詐騙集團洗錢共犯，警方立即致電人在外地的黃妻臨櫃辦理返還款項手續，最後發現是對方匯錯款。警方提醒詐騙集團會利用匯錯款作為洗錢手法，呼籲民眾報警處理，切勿前往ATM操作匯款。

黃妻日前發現銀行帳戶多了1筆1萬多元款項，一時不知所措，擔心落入詐騙集團圈套成為共犯，忍了2天才告知丈夫此事，黃男察覺有異，前往派出所請警方協助查證，經查該筆款項為某民眾在桃園龜山郵局辦理臨櫃匯款時，不慎將受款帳戶填寫錯誤，陰錯陽差把生意資金匯給黃妻。

由於黃妻人在外地，員警立即透過電話聯繫，請黃妻前往附近郵局，臨櫃辦理返還款項手續，切勿前往ATM操作匯款，也不要聽從自稱郵局客服人員的任何指示，最後成功將該筆款項全額匯還，解除成為詐團共犯疑慮。黃男與黃妻對於警方積極協助與安撫他們情緒，表示十分感謝。

警方提到，匯錯款是詐騙集團慣用的洗錢方式之一，先把款項匯入不知情民眾帳戶內，再佯裝銀行人員請其面交退還款項，藉此將贓款洗白；或是要求民眾到ATM操作返還款項，藉機騙取帳戶內儲金，民眾若發現帳戶有不明款項，千萬不要以為是「天上掉下來的禮物」，以免成為詐欺共犯。

虎尾警分局指出，詐欺型態因通訊、網路等科技發達，手法與話術不斷更新，請民眾加強識別詐騙相關資訊，例如不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，若有疑問，請撥打110或165反詐騙專線。