大陸電商興盛，連許多明星藝人都會上直播帶貨，而當地有「直播一哥」稱號的網紅李佳琦，擁有大批粉絲支持，每次開台賣東西都創下亮眼銷售成績。不過，李佳琦日前帶貨時有網友質疑「越賣越貴」，他脫口是「（你們）自己的原因」叫大家認真工作才會漲工資；即使他事後道歉，但也被挖出年收高達人民幣18.5億元（約新台幣81.2億元），網友感嘆難怪不懂平民百姓喊貴。

李佳琦近日爆出失言風波，之後直播間人數掉了不少，他過去各種個人資訊也全被起底，網上瘋傳一張「2021年度中國網路主播年度淨收入百強榜」，而李佳琦就以人民幣18.5億元（約新台幣81.2億元）高居榜首；據悉，李佳琪的收入甚至超越不少小公司業績，身價不斐。

李佳琦2021年度年收入被起底，竟高達人民幣18.5億元（約新台幣81.2億元）。（圖／摘自娛聞蜀黍微博）

許多人見到李佳琦年收入數據，立刻理解為何他在帶貨時會說出那種話，紛紛感嘆，「貧窮限制我的視野，難怪李佳琦覺得79元不算錢」、「一年賺上億元的人哪會覺得79元貴」、「難怪他不懂普通人的生活」、「我想像不到18億元有多少」、「該查稅了吧，賺那麼多有繳稅嗎？」

原來李佳琦已經不是第一次直播帶貨失言，過去與楊冪搭檔時，介紹某品牌商品，竟當眾開黃腔，表示「果凍很好吃，可它需要口活（口腔性交）比較好」，當下他不僅沒覺得不妥當，還繼續說「開黃腔沒事吧」，馬上遭網友出征「對女性不尊重」；直播結束後，李佳琦才在微博發文道歉。