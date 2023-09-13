陳華及王ADEN受邀出席「Corona 2023 Sunset Tour」台北場活動。（好看娛樂提供）

陳華及王ADEN受邀出席「Corona 2023 Sunset Tour」台北場活動。（好看娛樂提供）

漂亮寶貝陳華及新生代歌手王ADEN受邀參加「Corona 2023 Sunset Tour」台北場活動，兩人工作繁忙之餘也不忘讓自己有放鬆的旅遊時間，異口同聲說到最喜歡海島旅行，對於海灘、藍天、海風完全深陷，二人不約而同今年都選擇長灘島遊玩。

陳華說：「我沒那麼怕陽光，而且我非常愛玩水上運動，香蕉船、水上摩托車我都嘗試過。尤其是水上摩托車，教練教過一次後，我就自己騎直接在水上飛來飛去，超刺激。」王ADEN則是對長灘島的白細沙灘、漸層海水藍印象深刻，直言：「海島是會想再去、去不膩的地方，在漂亮的海灘享受海風、大口吃肉、大口喝啤酒跟椰子水，讓自己享受微醺暢快的時刻。」

陳華及王ADEN說到自己最CHILL的時光都跟海有關係。王ADEN分享，躺在長灘島的海灘椅上，看著辣妹帥哥，其實很CHILL，並透露自己喜歡像A-Lin那樣擁有小麥膚色、輪廓深的健康美女。陳華則說：「有一次我去玩類似SUP，但比較沒那麼累的運動，返程是用快艇戴著我回去，躺在船上我看著天空，身邊景色快速移動著，藍天、海風、身處大自然的當下真的好舒服，是非常難忘的經驗。」而擁有許多好閨蜜的她至今還未與閨蜜做出太瘋狂的事，但希望有天能一起在無人認識的海邊裸泳。一旁的王ADEN表示自己雖然沒有裸泳經驗但曾跟兄弟裸泡湯、桑拿及冰水池，一起享受冰與火之樂，彼此肉身坦誠相對，應該是至今做過最瘋狂的事情。

「Corona 2023 Sunset Tour」台北現場除音樂人外，更有包括顏佑庭、啦啦隊女神少少、Mika等50位人氣KOL出席。接下來的Sunset Tour將巡迴至另二座城市，分別是9／16彰化員林、9／23高雄旗津。