花蓮市長魏嘉彥率參訪團到日本岩手縣，拜訪友好城市盛岡市。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

魏嘉彥到訪，盛岡市役所交流推進部長太田真、盛岡花蓮友好協會事務局長川村勳及盛岡山車推進會長鈴木正男等人熱情迎接。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市長魏嘉彥率參訪團到日本岩手縣，拜訪友好城市盛岡市，魏嘉彥表示，期盼這次參訪，深化兩市之間的互動交流，並期盼再次邀請盛岡山車前來踩街，讓市民體驗300年傳統的歷史人文風情，也為花蓮再掀一波觀光旅遊熱潮。

魏嘉彥與市公所團隊、代表會主席李振瑋等人到盛岡市役所，拜會新任市長内舘茂及市議會議長遠藤政幸等人，受到市役所員工的熱烈歡迎，盛岡市役所交流推進部長太田真、盛岡花蓮友好協會事務局長川村勳及盛岡山車推進會長鈴木正男等人也都熱情迎接。

魏嘉彥表示，擁有豐富歷史文化背景的盛岡市風景秀麗、空氣清新，遠眺壯闊的岩手山美景，聆聽北上川潺潺流水聲，是令人心曠神怡的美麗城市，尤其整潔寬敞的街道，值得市公所借鏡。

魏嘉彥說，盛岡市曾於2002年、2007年、2016年及2019年四度應邀到花蓮舉辦山車遊行，眾人牽引傳統絢麗山車踩街的盛況，在花蓮掀起熱烈迴響，20多年來，兩市之間以山車為開端，搭起友誼橋樑，並在2019年正式締結友好城市。

盛岡市長内舘茂表示，新冠疫情爆發，使得交流變得相當困難，但花蓮市在如此嚴峻的情況下，仍然跨海寄來防疫物資，代表盛岡市民表達感謝之意。盛岡市議會議長遠藤政幸也說，往後希望除了觀光交流以外，在市政等各方面的互動上都能有所突破及發展。

魏嘉彥也走訪城跡公園，參觀2021年完成的友好城市交流紀念碑，魏嘉彥也邀請内舘市長前來花蓮的水牛公園，欣賞象徵兩市友好的「倆相好」藝術裝置作品。