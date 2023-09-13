每個人對於人生最重要的事情都有不同的想法，大陸命理專欄「星座巫師」分享，金牛座、射手座、巨蟹座和水瓶座的男性認為「麵包」比愛情重要，總是把賺錢擺在人生重要排行榜的第一名，就算戀愛空窗期已經持續好幾年也不在乎。

▎金牛座

金牛男有優秀的理財能力，且認為財富是生活中最重要的一部分，如果物質條件沒有達到心目中的標準，就一定會先努力打拚事業、奮力賺錢，最後才會考慮戀愛或成家，因為只有足夠的財富才能帶來安全感。

▎射手座

射手男一旦設定了目標，就會想盡一切辦法完成，不達目的不罷休，雖然心中更嚮往自由自在的生活，但在沒有足夠的物質基礎前，必須控制內心的慾望，脫單、談戀愛也不是生活中的必須項目，只有先把自己顧好才是最重要的。

▎巨蟹座

巨蟹男自尊心很強，喜歡追求成功的感覺，對於工作一直抱持著認真積極的心態，將「每天努力完成任務、受到上司認可」設為人生目標，希望藉此實現自我價值，還能收穫財富，因此愛情並不是必需品，認為脫單前必先脫貧。

▎水瓶座

水瓶男事業心強、工作能力優秀，不會甘心放棄大好機會，對待愛情則屬於寧缺勿濫型，心中對另一半的條件以及兩人之間的互動、關係都設有很高的標準，所以不會隨便開始一段新的戀情，來打斷工作和生活的節奏。