龜山區幸福一街土地公廟旁有隻黑狗，遭到線繩纏繞脖子與身體，痛苦地不斷哀嚎，員警急救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山區幸福一街土地公廟旁有隻黑狗，遭到線繩纏繞脖子與身體，痛苦地不斷哀嚎，員警急救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山區幸福一街土地公廟旁有隻黑狗，遭到線繩纏繞脖子與身體，痛苦地不斷哀嚎，員警急救援。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市龜山區幸福一街土地公廟旁有隻黑狗，遭到線繩纏繞脖子與身體，痛苦地不斷哀嚎，但卻又不斷怒吼戒備不讓陌生人靠近，民眾見狀在網路發文求助，轄區大林派出所警員杜錦屏獲悉，告知巡邏的警員謝易展，謝警先以食物誘惑，再用手輕撫其背部穩定情緒，直到狗狗完全放鬆，才使用工具將纏繞的線繩剪斷，解除危機。

昨日上午6時許，擔服備勤勤務的大林派出所警員杜錦屏於臉書社團「桃園大小事」見民眾發文稱一隻黑狗於幸福一街土地公廟旁，遭到線繩纏繞身體及脖子無法脫困，且陌生人接近時會低吼戒備，便通知擔負巡邏勤務的警員謝易展準備工具與寵物糧食前往救援。

起初狗狗戒心很重，員警先用食物誘惑接著慢慢靠近，用手輕撫其背部穩定情緒，直到狗狗完全放鬆，才使用工具將纏繞的線繩剪斷後，狗狗明顯舒坦許多，並願意主動向員警靠近，見狗狗在原地休息睡覺後員警才放心離開。

大林派出所所長曾儒義除肯定員警愛護動物與熱心服務的精神外，也鼓勵透過「社區警政」模式來掌握社區動態，建立警民互助合作進而強化治安。