新北市圖五股守讓堂與土城分館推出專屬老師的身心靈閱讀紓壓活動。（新北市立圖書館提供）

為紓解老師們平日緊繃的壓力，新北市立圖書館五股守讓堂與土城分館於教師節前夕推出老師專屬的身心靈閱讀紓壓活動，五股守讓堂邀老師讀電影、聽文學、喝咖啡，還有精油舒壓與肩頸按摩；土城分館則推出紓壓下午茶，免費請老師們享用健康的紓壓料理，並且教大家利用當令的水果製作精油，消除疲勞，讓老師們放鬆充電後，帶著滿滿的能量繼續作育英才。

五股守讓堂「文學與電影」講座本月17日推出「千萬鬼才導演的養成路」咖啡電影講座，請到賣座電影《粽邪》導演，同時也是金馬、金鐘獎及柏林影展最佳導演的廖士涵現身說法，與現場讀者喝咖啡聊電影，分享成為導演之路；現場還有視障按摩師駐點，免費提供老師們肩頸紓壓按摩服務。24日「閱讀，寫作與實踐」則邀請暢銷作家洪愛珠，分享如何透過慢讀細讀進入書寫世界。

土城分館24日特別為老師們準備「紓壓下午茶」，除了免費享用結合當令水果入菜的料理、茶點及花果茶飲，還有專業講師教大家如何透過健康飲食的方式，調整、改善壓力，以及利用當令的水果製作柚子精油，讓教師們在家也能為自己準備健康舒壓的食物，同時享受當令水果的芬芳療癒。

新北市立圖書館館長王錦華表示，教師是推動教育向前邁進不可或缺的推手，為了慰勞平日辛苦付出的老師們，新北市立圖書館迎接教師節來臨，特別規畫一系列身心靈閱讀饗宴，讓教師們能紓緩平時工作緊張的壓力。詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站。