萬眾期待的iPhone 15系列新機，終於在台灣13日凌晨的蘋果發表會亮相，售價、新顏色、新功能等都成為亮點，有人更好奇詢問，與系統較穩定的iPhone相比，有沒有安卓手機可以使用5年仍沒送修過，引起網友討論

鄉民「kikiki37」今（13）日在PTT八卦板表示，聽說有些安卓手機也很耐用、好用，如果不限品牌、不限價格的話，想知道其他人有沒有親身體驗後覺得還不錯的安卓手機，「有用安卓5年以上沒送修的？是什麼品牌型號？」

其他網友看完後大方分享「Sony Z Ultra，7年」、「ASUS ZF6，交接給兒子還在用」、「我xt，8000（元）用快5年」、「小米MAX3使用中，沒修過」、「三星note3沒送修過」、「oppp跟紅米每支都過五年，只換過電池」。

不過也有人認為現在手機根本沒辦法用久，「手機沒送修，但是有變慢的話一樣是體驗變差」、「iPhone用超過三年都是在死撐」、「誰跟你送修，三年換一次好嗎」、「幹嘛修？安卓版本升不上去就自動廢了」。