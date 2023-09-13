好市多販售「科克蘭（Kirkland）氣泡水」混入塑膠異物，食藥署證實，共有2批號受影響，已下架1504組，並向消費者啟動回收。台北市衛生局今表示，好市多2家分店總共進貨300組有問題氣泡水，目前已下架192組，108組則已售出，正由分店回收中。

食藥署表示，這次共有2批次受影響，有效期限分別是2024年3月26日、2024年3月27日，共有2520組，好市多已陸續通知會員，並將回收訊息放在公司網站上；經衛生單位現場清點，已下架1504組，後續將繼續回收。

根據好市多官網訊息，2023年8月5至14日曾購買＃9262015 KS義大利氣泡水的消費者，可至賣場退貨，此次受影響的會員共957位。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，台北市好市多內湖及北投2家分店總共進貨300組有問題氣泡水，其中192組已經下架，108組售出，後續回收狀況，由高雄市衛生局追蹤，並要求好市多總公司提報回收、銷毀計畫。