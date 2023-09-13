瑩碩表示，為提升資產運用效益、擴大營運成長量能，近年透過國內外授權與轉讓策略，持續活化旗下逾百餘張藥證的價值。本次和渥克的合作，是雙方繼去年6月簽約合作開發與推廣精神專科用藥後，再次攜手，深化彼此夥伴關係。

瑩碩進一步表示，本次合作的精神科藥物為治療注意力缺損與過動症(ADHD)，是國產藥品中，唯一與原廠專利藥具有相同成分且同劑型的學名藥。由於原廠已在去年第四季通報衛福部食藥署(TFDA)即將停產，並於今年第一季起陸續停止供應，目前市場庫存量不多且替代藥物有限，未來有機會逐步接收原廠釋出的市場份額與商機。

據資料顯示，該藥品的一年銷售量可達220萬顆，原廠市占率逾八成，而瑩碩是唯一具備與原廠同成分且同劑型的本土藥廠，每年也有穩定的銷售量。今年以來受惠藥品短缺疑慮，已經率先打入數間大型醫學中心供應鏈，透過本次合作協議，未來借重渥克建立起的多元通路網，有助進一步擴大產品市占率，甚至可望取得主導地位。

渥克成立於1996年，專注經營精神專科用藥市場，採多元化銷售策略，成功布建各種醫療通路，並跨足處方藥品電子商務領域。公司業務範圍涵蓋藥品市場開發與藥局通路、醫療軟體開發、電子商務技術服務與資訊整合，以及倉儲等，目前整個集團代理與經銷的處方藥品超過1,800項。