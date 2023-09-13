今這群年紀最小7歲，最老95歲的素人操偶師同台搬演布袋戲。（呂妍庭攝）

今這群年紀最小7歲，最老95歲的素人操偶師同台搬演布袋戲。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱等人一起撒平安錢、糖果時，全場孩子孩接得不亦樂乎，場面十分歡樂。（呂妍庭攝）

今這群年紀最小7歲，最老95歲的素人操偶師在六腳鄉「娘媽堂」廟埕熱鬧公演，吸引許多鄉親到場觀戲、捧場。（呂妍庭攝）

嘉義縣文化基金會推動藝術下鄉，這次主推掌中戲，由木偶劇團長蘇俊穎帶著六腳鄉灣南社區長輩、蒜頭國小學童共祖布袋戲戲班，今這群年紀最小7歲，最老95歲的素人操偶師同台搬演布袋戲，選在每年神明聖誕千秋，一次滙集最多300多棚戲棚的六腳鄉「娘媽堂」廟埕熱鬧公演，吸引許多鄉親到場觀戲、捧場。

蘇俊穎分享，「娘媽傳奇」這齣戲完全「從無到有」，阿公阿嬤平常在廟裡看戲卻不知道製作的細節，經過藝術下鄉實際體驗才明白箇中秘訣不簡單，過程有趣又富有傳承意義，今天在廟埕扮仙祝福娘媽、娘媽也祝福大家，形成福與善的回饋。

蘇俊穎更形容今天短短50分鐘的演出是一場極致的演出，年齡極致6.5歲到95.5歲，也是一場充滿溫度的演出，小朋友和盛裝打扮的阿公、阿嬤各個自信演出，尤其嘉義縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱等人一起撒平安錢、糖果時，全場孩子孩接得不亦樂乎，場面十分歡樂。

文化基金會執行長陳尚雍指出，這次演出在地靈驗故事「娘媽傳奇」，透過課程傳承布袋戲文化，面對不分年級的學童、不分年齡的社區學員，逐步從畫戲偶、製作戲服到口白練習，了解布袋戲精神，未來也會繼續把多元文化帶到每個社區、學校，負起文史代代相傳的重責大任。

黃鉦凱表示，灣南社區1995年起推動老人食堂，28年來村民踴躍參與社區活動，尤其娘媽堂很靈驗，每年誕辰生日都有300多棚布袋戲盛大慶祝，今年推動布袋戲課程，所有長者幾乎沒人缺席，展現驚人的毅力

翁章梁說，藝術下鄉不只搬演布袋戲，還包括歌仔戲、話劇、陶藝等形式，各種文化都圍繞在地故事、在地人的藝術創作，六腳娘媽堂充滿地方色彩與傳奇性，是當地的信仰中心，今天看到地方老小也投入演出，實在很撼動人心。