針對NCC審查鏡電視新聞台第一次申設案，監察院調查指出，審查超過審查期限，甚至以新案取代舊案，有違誠實信用保護人民權益之原則，另外，申設許可附加事項多達42項，引發過當質疑，宜遵守〈行政程序法〉之明確原則及平等原則，謹守分際，監院要求檢討改進。

監察委員賴鼎銘、王幼玲、葉宜津調查NCC就鏡電視新聞台之申設案有無依法定程序處理案，提出調查報告，經監察院交通及採購委員會12日審查通過。監委指出，按〈衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業申設審查辦法〉第16條規定，申請案件原則上應於通傳會收件日起6個月內作成准駁之決定，例外得將審查期間延長至多為1年。次按〈行政程序法〉第51條第5項規定及法務部90年2月27日函釋，申請者於補正資料前停止審查期間之進行。

監委表示，通傳會於2019年12月12日受理鏡電視新聞台第一次申設案，至2021年6月1日該會檢還第一次申設案相關資料止，共歷時538天，其中鏡電視共補正14次，補正期間共100天，另通傳會函請鏡電視2位股東說明至其函復止共53天，又通傳會2次函請鏡電視說明以新案取代舊案及撤回第一次申設案，得扣除10天，皆不計入審查期間，經扣除163天後，審查期間為375天，仍逾越法定審查期間上限1年。

監委說，再者，通傳會未依上開規定作成准駁之決定，竟同意以法無明定之「新案取代舊案」方式處理鏡電視先後提出之申設案，甚至在第一次申設案審查程序未終結前，通傳會即於2021年5月7日受理第二次申設案，新舊兩案併存一段時間，規避人民申請案件審查期間之行政程序規定，與誠實信用保護人民權益之原則有悖，核有違失，應檢討改進。

監委也提及，通傳會受理鏡電視新聞台第二次申設案後，經2022年1月19日第999次委員會議決議許可，並於同年2月11日發出許可函，但附加12項負擔、14項保留許可廢止權及16項行政指導。雖該42項附加事項多數係源自於鏡電視公司章程、自行提出之營運計畫或依通傳會要求補正資料內之承諾及說明，但申設許可附加事項如此之多，引發過當質疑。未來有關附加附款之要求，宜遵守〈行政程序法〉之明確原則及平等原則，謹守分際。