現在許多人都會透過外送平台解決一餐，有時也會在備註欄特別說明自己的需求。一位老闆娘分享，近日有顧客訂購1個起司飯糰，沒想到卻寫了一長串備註，包括「蛋要半生熟型」、「飯糰溫度要燙」等，讓她直呼小生意難做、根本被逼瘋，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文貼出顧客的外送單，原來該名顧客訂購紫米、加大、加蛋的起司飯糰，卻在備註欄詳細要求，「不加任何餡料、不加任何醬料，只夾蛋跟起司（蛋要半生熟型），飯糰的飯量要少不要多、飯糰跟蛋不要油膩，飯糰溫度要燙，以上麻煩老闆，非常感謝」。

老闆娘分享自己收到的特殊訂單。（翻攝自爆廢1公社臉書）

原PO表示，小生意難做，「媽媽問我為什麼看著平板流眼淚？有時候逼瘋你的不是別人！是平板啊」，原來是她沒有在平台加設荷包蛋選項，加蛋都是蔥蛋，「怎麼半生熟型…你為什麼加大了還要飯少一點…你都叫外送了！為什麼渴望食物溫度要發燙…你為什麼在備註欄寫作文？還差一點就300字…你為什麼要逼我？」。

對此，許多網友紛紛回應，「這種的單可以拒接嗎？」、「看到這個我也懷疑人生，飯糰本來就會稍微油啊！要熱的，難度太高，送到位置都冷了，重點就少飯還加大，怎麼做！」、「真的是辛苦了…遇到這種不流淚也難啊！推一句，生意難做啊⋯」。