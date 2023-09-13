中國金融新聞網13日報導，中國人民銀行公布金融數據示，2023年8月新增貸款1.36兆元（人民幣，下同）同比多增868億元；8月新增社會融資規模3.12兆元，同比多增6316億元。社融和信貸雙雙回升背後，深層次反映了經濟供需兩端的恢復。

中國人民銀行有關部門負責人說：最近「降低存量房地產利率，居民利息負擔將有效減小。」談及相關政策時指出，目前提前還貸情況已經減少，預期得到實質性改善，這將有利於優化居民資產負債結構，增強消費能力和消費信心。

有關部門負責人解讀8月金融數據背後訊號表示，總體來看8月貨幣信貸運行良好，有四個方面：

一是基礎貨幣投放增加，流動性合理充裕。8月中國人民銀行綜合運用再貸款再貼現、中期借貸便利、公開市場操作等多種貨幣政策工具實現了基礎貨幣有效投放。基礎貨幣新增5711億元，餘額同比增長8.6％，比上月提高1.3個百分點。

二是信貸總量繼續增加，結構持續優化。根據中國人民銀行公布的數據，8月社會融資規模增量為3.12兆元，存量同比增長9％，比上月提高0.1個百分點。人民幣各項貸款新增1.36兆元，餘額同比增長11.1％。

從前8個月整體情況看，金融支持也實現了總量增、結構優。數據顯示，前8個月社會融資規模和各項貸款增量分別達到25.2兆元和17.4兆元。該負責人談到，這些指標均在去年的高水準上進一步多增，接近於2020年的歷史高位。金融體系持續加大對實體經濟的支援力度，信貸總量增速快於經濟指標。

結構方面，該負責人強調，金融體系繼續加大對製造業、普惠金融、科技創新等重點領域和薄弱環節的支援力度，信貸結構不斷優化。一組數據也有力證明了上述結論：8月底，製造業中長期貸款餘額同比增長38.5％，普惠小微貸款餘額同比增長24.4％，「專精特新」中小企業貸款同比增長19.1％，均明顯快於各項貸款增速，保證了重點領域和薄弱環節信貸增長快於總量。

三是M2保持較高增速，住戶存款增長較快。8月底，廣義貨幣供應量（M2）餘額為286.93兆元，同比增長10.6％。8月人民幣各項存款增加1.26兆元。金融支持實體經濟的效果體現為實體經濟部門的存款增長和流動性改善，為進一步擴大投資消費、促進經濟穩中向好提供堅實基礎。1-8月，各項存款增加20.24兆元，同比多增1158億元。

四是存貸款市場利率降低，提升有效需求。其中，貸款利率方面，8月中國人民銀行引導公開市場逆回購操作中標利率、中期借貸便利中標利率和貸款市場報價利率下行，帶動了貸款尤其是流動資金和小微企業貸款利率進一步下降。數據顯示，8月新發放的企業貸款加權平均利率為3.85％，比上年同期低20個基點；新發放的個人住房貸款加權平均利率為4.12％，比上年同期低38個基點。

圍繞市場特別關注的房地產金融政策，8月底中國人民銀行、國家金融監督管理總局出台政策，調整優化最低首付款比例和利率下限，明確降低存量首套住房貸款利率。

存款利率方面，通過存款利率定價自律機制引導主要銀行降低存款利率，尤其是中長期存款利率，推動高儲蓄群體提升投資和消費動力；穩定銀行資金成本，增加銀行支援實體經濟的能力和持續性。

總體看，金融體系採取積極措施，貨幣信貸保持較快增速，與目前國民經濟繼續恢復，總體回升向好的經濟形勢相適應。同時，實體經濟融資成本穩中有降，信貸結構進一步優化。該負責人表示，下一步，中國人民銀行將進一步加大與財政、產業政策密切配合，加強預期引導，密切關注金融政策效果，提升金融支持效率，為促進實體經濟有效需求，支持物價溫和回升，增強經濟活力營造適宜的貨幣金融環境。