世界羽聯超級500系列香港羽球公開賽，台灣男雙組合李洋／王齊麟僅管首局錯過2個局末點先讓出，後兩局奮力抵抗，尤其決勝局也克服落後，在該局尾聲透過10比1攻勢扭轉戰局，最終20比22、21比12、21比13擊敗從資格賽晉級的馬來西亞組合謝煒傑／劉珣，拿到16強席次。

首局李洋／王齊麟開局2比6落後，不過慢慢爭取分數，反以11比9領先進入技術暫停，後段再以20比18取得2個局末點，可惜被對手連得4分先下一局，不過第2局「麟洋配」也展開反擊，穩穩守住分數領先，並以較大的分差要回一局。

進入決勝第3局，李洋在比賽中因為救球出現左腳踝不適情況，並申請傷停治療，回到場上後「麟洋」反而更加打出氣勢，透過10比1漂亮攻勢搶下勝利。

賽後王齊麟透過臉書粉專表示：「三局有驚無險過關晉級16強，明天繼續加油！」李洋／王齊麟香港站次輪迎戰另一組通過資格賽考驗進入會內賽的韓國組合高成炫／申白喆，雙方過去兩次交手，「麟洋」和對手各1勝1敗不相上下。