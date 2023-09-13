台北市政府針對受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用等，向基泰建設聲請第一波假扣押遭駁回，台北地方法院13日說明理由，認為基泰建設資本額高達50億元，且曾表示願意提撥1億元支應救災，再加上沒有指出基泰建設有財務異常，而難以清償或其他有日後不能強制執行或甚難執行之虞。

北院 說，假扣押是保全債權的制度，債權人的債權被保全，債務人的權利，亦因此受到限制，且假扣押程序不公開，貴迅速，特重時效，權人聲請假扣押事件時，應先就假扣押的請求及原因，盡釋明之責。

所謂「假扣押的原因 （必要性）」即民事訴訟法第523條第1項規定的「有日後不能強制執行或甚難執行之虞」，「不能強制執行」如債務人浪費財產、增加負擔或就其財產為不利益之處分，將成為無資力等情形。

「甚難執行之虞」如債務人將移往遠方或逃居等情形。因此，債權人就假扣押的請求及原因的事實上主張，必須同時提出可供法院隨時進行調查的證據，如果債權人未同時提出任何供釋明用的證據，縱使債權人陳明願供擔保，也不能認為已補釋明的欠缺，自不應准許其假扣押的聲請，應予駁回，無限期命補正之必要。

聲請假扣押事件之債權人對於程序事項如果有任何疑問，可與承辦股書記官聯繫詢問，亦可具狀表示意見；如果對於假扣押裁定不服，亦可提起抗告，依審級制度尋求救濟。