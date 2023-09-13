高雄市長陳其邁（中）13日出席濱海聯外道路南段一期開闢工程暨左營區中海路雨水下水道新建工程動土典禮，他與海軍副司令王瑞麟中將（右）互動。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁今（13）日出席濱海聯外道路南段一期開闢工程暨左營區中海路雨水下水道新建工程動土典禮，對於新竹市長高虹安近來引發的爭議，陳其邁說：「我沒有時間關心這些事情，我還是市政為主，這個就由她來對外說明。」

高虹安近來引發爭議包含搭乘私人的豪車等，令媒體聯想到陳其邁何時要換車，媒體問陳其邁跑行程都是搭日產的公務車，是否會搭私家車，其公務車也已經過了使用年限，陳其邁回應，就按照規定，他大概都是公務行程在跑，還是公務車為主。至於使用年限，他覺得還好，可以坐就盡量坐，他也忘了使用年限，覺得舒服就好。

陳其邁除日產的廂型車外，另外近來也有搭乘一款英國產的豪華休旅車，媒體問他搭乘Land Rover（荒原路華）的感覺，陳其邁沒有多做回應。市府說，這輛休旅車的用途是到山區跑行程與勘災，馬力比較充足。

今天下午是新台17線南段分三期的第一期工程動工，陳其邁感謝中央、海軍的支持，北、南段總經費超過50億元，考慮目前北高雄的路況與車流，動工對於包括南段一期、二期、三期工程，他希望在自己卸任前能夠完工。