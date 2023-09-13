位在台北市大同區的建成綜合大樓，於前市長柯文哲任內拍板興建，並於蔣萬安任內完工開幕。不過台北市議員張斯綱揭露，營造商勁強公司拖欠下游包商款項1800多萬。受害廠商指稱，勁強公司除了另創人頭公司與鐘點工簽約，最後卻未付薪資外，廠商上門索取尾款時，卻遭到老闆張姓男子提告「妨礙自由」並稱廠商是黑道；更有空調廠商被用「白板簽約」，至今100多萬款項只收到15萬。

張斯綱揭露，包含空調業者、水電鐘點工、機電工程、消防工程、焊接鐘點工、排煙排風管工程，甚至連板模工程都被拖欠，目前欠款累積超過1800萬元。「包商辛辛苦苦工作，如約如期如職完成，但是款項到目前為止遲遲拿不到。」張斯綱直言，部分包商前往工地向勁強公司請款，結果該公司張姓總經理不想辦法解決，還向警察局報警，稱包商是黑道、妨礙自由。

遭拖欠款項的包商也現身說法，一名匯集粗工臨時工的工頭表示，去年6月起底下13個工人去幫勁強做，說好一天工資2900元，且自行準備工具，「一開始前兩個月還有按時付款，不過接下來就又沒再給過錢。」該名工頭說，張姓總經理每次都說「會把錢給下面的人轉交」，不僅沒給錢，甚至連工人的工具也被收走，「工人到現在也都在找我要錢，已經欠了160多萬。」

另名空調工程的包商則控訴，當初勁強與他在商談施工細節時，僅在「白板」上寫下需求，而當時他也很明確告知勁強，按照需求空調系統無法運作，要運行勢必要額外報價與施工，「當時勁強就說『先做，後面用追加的』，結果做完第一部分要後續請款時，勁強卻說『整套系統做完才能請款』，明顯跟當初說的不一樣。」該包商直言，總共報價100多萬，結果只拿到一開始的15萬。

不過勁強張姓總經理也出面喊冤，直言這些包商都是黑道在幫忙圍事，工程做到一半就不做了「故意詐騙工地」，很多員工都被恐嚇過，委屈的是他們營造公司方才對。張姓經理更直言，沒有拿到錢的這些工班，一開始都不是跟勁強簽約，都是底下再發包的小工班，跟勁強沒有關係，「我們正常做工程，為什麼其他廠商都沒事有拿到錢，就他們出來控訴？」

北市新工處副總工程司張泰昌表示，建成綜合大樓一案目前正在驗收階段，已經支付廠商95％的款項，剩下5％則將在驗收通過後支付。張泰昌也直言，市府是發包單位，對於營造商如何支付給下游包商無法可管，未來僅能依照政府採購法，檢討改進標案業者的資格與背景審查機制。