民進黨今召開中常會，據轉述，與會台南中常委對登革熱疫情延燒頗感憂心；立委王定宇提出警示，登革熱問題是要慎防，他觀察，藍白陣營合開登革熱記者會，就是要以此攻擊黨主席賴清德的本命區。

台南市登革熱已經突破五千多例，據轉述，民進黨祕書長許立明黨務報告時提到，最近時事議題攻防相當雜亂，雞蛋、高虹安涉弊及北市重大公安事件，包括南港天坑、基泰建設等，應持續謹慎因應跟攻防。

據轉述，台南立委王定宇則語重心長發言，登革熱議題應該注意，藍白陣營要以此攻擊賴清德本命區。

據轉述，台南立委林俊憲則提到，目前台南的處理方式，那些方式一段時間下來的累積，會民眾會覺得擾民，有惹民怨。

據轉述，賴清德則在會中分享當年他在台南市長，碰到登革熱在台南大爆發時處理方式；賴清德說，當時行政院副院長（張善政）有協助他，印象中，中央與台南疫區合作，他也每天都開疫情會報，並會直接去每個疫區走動，還有科技防疫，當時成大學者及相關提供建議的人士，都納入疫情防治顧問。

賴清德說，當時疾管局預判快到年底，台南登革熱疫情將破五萬例，但在積極處理下，後來壓制在一萬多例。