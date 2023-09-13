台北市民政局13日舉辦聯合表揚大會，共有41家宗教團體獲獎，捐資金額破10億元。並表揚4位孝行模範，包含照顧失智且不良於行的母親30年的李金龍。台北市長蔣萬安表示，百善孝為先，藉由表揚讓下一代了解相關觀念。

民政局指出，此次共有41家宗教團體獲獎，捐資金額總計10億8540萬2077元，其中松山慈惠堂、台北行天宮、台北市艋舺龍山寺、台北保安宮、台北市松山慈祐宮及台北市中國基督教靈糧世界佈道會士林靈糧堂5家宗教團體，捐資金額逾1億元以上。

此外，榮獲孝行模範共有4人，李金龍父親早逝，母親接連罹患憂鬱症又中風，出院後更是失智且不良於行，李照顧母親長達30餘年，無怨無悔；余昀叡為減輕父母親工作壓力，主動分擔家務，並為珍惜與祖父母相處時光，搬去同住及陪伴照護。

楊霈霈從小學會煮飯分擔家務，減輕父母親負擔，努力兼顧課業；裴凡強母親高齡88歲，擔憂母親安危，一定等母親入睡後才休息，又調整工作性質，以便照顧、陪伴母親。

蔣萬安指出，表揚宗教團體的付出，讓民眾了解宗教背後的意義，藉由民眾的參拜與信仰，安定社會；表揚孝行模範以發揚孝道，百善孝為先，讓下一代了解相關觀念。

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