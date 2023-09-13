台北市基泰大直民宅陷地案，昨(12)日台北土木技師公會副理事長蘇模原指出，事發建案的工地不僅9月就有4天出現監測數值異常，甚至早在今年2月時就曾達到停工標準，但事後台北市都市發展局長王玉芬面對質疑時，卻稱「依規定監測報告不用給建管處」；台北市建管處解釋，安全監測系統所測出的數據報告，並無抽查或提送報告給台北市府的相關規定。

台北市土木技師公會副理事長蘇模原12日指出，事發工地的監測數據，在9月4日、5日、6日、7日等4天就超標達停工標準，甚至在2月起，2月22日開始施作連續壁時，2月24日就達到停工標準，3月22日、3月29日、4月11日都有達到停工的狀況，另外5月16日到7月26日也有多項數據出現超標狀況。

面對外界質疑，都發局長王玉芬昨親上火線，直言「監測報告依規定不會送到建管處」，所以其實建管處當時並不知情，整體的判讀還是要由專業的技師公會作最後的判讀結果。

台北市建管處今(13)日也補充說明，指出有關地下室開挖安全監測系統的設置、規畫、項目、配置及頻率，是依內政部頒訂的「建築物基礎構造設計規範」8.10規定辦理。

建管處指出，安全監測由承造人下游專業監測廠商監測出具報告後，交由承造人作為施工的依據，屬專業技術項目，但基於行政技術分立，並無抽查或提送報告給市府相關規定。