PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人王翔慧表示，回顧第二次工業革命到現在，全球共發生過5次重大技術突破後的全面性變革，前4次包括第二次工業革命、個人電腦、網際網路、行動網路等時代，這些技術的普及，隨著時間推進大幅縮短，例如工業革命花了42年才全面普及，到了行動網路時代僅花了6年的時間，大幅縮短高達85%的時間，預料本波AI時代全面應用，可能不用6年的時間即能達成。

王翔慧進一步指出，在軟硬體的發展上，回顧過往幾次科技突破初期，需求主要集中在硬體層面，待硬體布建完成後，緊接著是軟體應用的百花齊放，而本次在布建硬體的同時，越來越多企業意識到AI將成為長期競爭力重要的一環，因此各產業積極導入AI，從醫療、金融、廣告、零售、工業、客服等以強化競爭力，也可預期普及應用腳步將加速。

除了增加競爭力，AI亦能提高生產力，王翔慧說明，近年廠商面對全球化轉向去全球化之後，導致佈局必須分散，進而使得生產成本提高，加上短期大環境仍維持高利率時代，大國競逐減稅的困難度也日益增加，促使企業積極透過投資AI技術，達到優化營運成本目的，根據資料統計，透過使用重大突破之創新科技，平均能夠提高生產力14%。

由於AI訓練所需條件已非多數企業內部所能支應，王翔慧認為，企業若要導入AI應用，必須將資料雲端化，拉高公有雲需求，根據估計，2032年前雲端服務年增率17%，屆時雲端服務佔IT支出比例將達到45%，預期相關商機也將成為AI大趨勢之下的亮點產業。