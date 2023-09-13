Putin at lunch with Kim Jong-un raised a toast to the well-being and prosperity of the peoples of the Russian Federation and the DPRK and the further strengthening of cooperation between the two countries. pic.twitter.com/aV3atgEdSp — Clash Report (@clashreport) September 13, 2023

北韓領導人金正恩周二搭乘豪華裝甲專列火車抵達俄羅斯訪問，周三（13日）中午在俄國遠東地區阿穆爾州（Amur）東方太空發射場與俄國總統普丁相見。普丁帶領金正恩參觀發射場後正式會談。會談結束後，雙方展開正式午餐會。克宮表示，兩位國家領導人的會談周三當天結束。俄國官媒指，會談結束後，金正恩已搭乘專列啟程離境，朝著平壤踏上歸途。

路透社報導，雙方入席後，普丁向金正恩說：「我想提議，雙方為加強兩國兩國人民之間的友誼與福祉舉杯。」

金正恩透過翻譯向普丁回應：「我們已討論朝鮮半島與歐洲的局勢。對於必須進一步加深戰略合作已有共識。我們堅信，俄羅斯軍隊與人民必將戰勝邪惡的一方。」金正恩口中的「邪惡一方」是指俄烏戰爭之中的西方勢力。

金正恩表示，他對於俄羅斯在烏克蘭的「特殊軍事行動」贏得勝利很有信心。他接著說「我提議舉杯祝福普丁身體健康」，也為「偉大俄羅斯」的勝利、北韓與俄羅斯邦誼、在場全體人員健康舉杯。

金正恩還說：「我深信，英勇的俄國軍隊與人民將在輝煌之中繼承勝利的傳統，滿懷信心在特殊軍事行動前線展現無價的尊嚴與榮耀。」

Russian journalist Zarubin shared the menu for a working lunch between Putin and North Korean leader Kim Jong Un, who is on a visit to the Russian Federation. pic.twitter.com/TlrTSW9pp7 — crossroads_am (@am_crossroads) September 13, 2023

這場全球矚目的「金普會」菜單也曝光了。路透社引述一名主跑克里姆林宮記者說法報導，菜單包括鴨肉佐無花果與油桃沙拉、俄式蟹餃、鱘魚、牛肉，並有好幾款俄式酒品佐餐。

其中，蟹餃餡料使用堪察加螃蟹，隨後上桌的是草魚湯與沙棘（sea buckthorn）製成的冰沙。沙棘是一種橘黃色的灌木果實，富含多種維生素與營養成分，有「超級食物」美譽。

主菜有兩道可選，一是鱘魚，搭配蘑菇與馬鈴薯；二是霜降牛肋排，搭配烤蔬菜。餐後點心是取自針葉林的莓果「越桔」（red bilberries）混合松子，以煉乳調味，搭配產自俄羅斯南部季夫諾莫爾斯科耶酒莊（Divnomorskoe manor）的白酒。

俄羅斯媒體塔斯社（TASS）引述克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法報導，普丁與金正恩的會談僅有1天，預計周三就會結束。官媒俄羅斯新聞社（RIA）報導，金普會已經落幕，金正恩已啟程離境，搭乘專列火車朝北韓首都平壤出發。

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