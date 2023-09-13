著名的台南市中西區水仙宮市場附近，屢屢傳出有街友隨地便溺，造成環境骯髒、惡臭，經民眾向市議員王家貞陳情後，市府社會局今天派人查訪，發現外傳随地便溺的「街友」，竟然是鄰近的住戶，並非列冊街友，除予以勸導外，也將與警察局、環保局不定期查訪。

王家貞今天會同社會局、環保局及警二分局前往中西區民權路三段、海安路二段路口的水仙宮市場附近會勘指出，台南是非常吸引國內外旅客的觀光重鎮，著名的水仙宮市場周遭更有許多觀光景點，像海安路徒步藝術區、美食區和老街等，如果街道上三不五時就有令人無法接受的「黃金」，處處有「行」的困擾及危機，試問觀光客會做何感想？

王家貞除要求市府重視環境問題，並盡速改善街友随地便溺的情形，以確保台南觀光美名及旅遊品質，同時也還給當地居民、市場消費民眾及旅客們，一個乾淨安全舒適的空間，還要求社會局必須立即做好源頭管理，盡速查出街友的身分、家庭狀況，給予適當的協助及輔導，警方亦要加強巡邏，環保局清潔大隊更應加強環境清理。

對此，社會局回應說，經查訪發現，當事人是水仙宮附近的住戶，並非街友；目前社工已勸導不要隨地便溺造成環境髒亂，後續還將持續與警察局、環保局合作不定期查訪。環保局也表示，如果第一時間發現，可依違反廢清法告發行為人，獲報後也會立即清除。