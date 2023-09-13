全台首間完成樹木碳匯、空汙去除量調查，中原大學校園樹木揭牌。(中原大學提供／呂筱蟬桃園傳真)

受全球暖化影響，環境議題備受關注，中原大學盤點調查校內5公分以上樹木種類、樹高及健康狀況，完整編號及數位記錄，運用美國林務局多源開發軟體i-Tree Eco進行校園樹木效益計算，今天舉行「校園樹木揭牌儀式」，成為全台首間完整調查校園樹木碳匯、空汙去除量及健康效益的大學。

中原大學副校長洪穎怡表示，中原在追求卓越學術成就的同時，也重視SDGs實踐，將永續理念融入教學、研究、校務治理等各個方面，透過節能減碳、研討資源循環等方法，積極響應全球永續行動

執行整體樹木盤點的地景系副教授彭文惠提到，掛設樹牌不僅是樹木的標誌，更是對環境教育具體的表現。透過實質名牌搭配數位資料庫，提升師生對校園樹木的認識，紀錄各株樹木的生長及健康狀況，有效追蹤樹況。另一方面，也能實際了解碳排、碳匯情形及減碳效益，表達對大自然的重視，以及中原大學實踐永續政策的決心與階段性成果，達成2049 年淨零目標。

永續長王玉純表示，依據教育部永續校園之資源與碳循環、水與綠、能源與微氣候、環境與健康四大構面，中原大學陸續建構並推動永續發展校園綠色衡量指標，完整盤查推動成果，除了積極落實減碳政策，增加學校碳匯也是重要方法之一，因而進行校園樹木盤點計畫。

中原大學盤點出全校共有2085棵喬木、125種樹種，而這些樹木，每年能有1057公噸的碳儲存、27.91公噸的碳封存量，可產生74.43公噸的氧氣量，還能去除913.2公斤的汙染物，減少地表2604立方公尺的逕流量，降低水患的風險。