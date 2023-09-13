台北101今日（13日）舉行垂直馬拉松報名啟動記者會，宣告這場睽違三年的國際經典大賽回歸，從明（9月14日）中午12:00起開放線上報名，將於一個月後的10月14日登場，這場挑戰91層樓、2046階樓梯、垂直上升390公尺，溫差相差3度的賽事將正式展開，歡迎全球好手報名。

台北101垂直馬拉松歷年來總是秒殺，今年睽違三年疫後初次辦理，報名人數限制為3500名，分為菁英組、自我挑戰組，及團體組，將有電視重點轉播賽事。另外，為了服務一早就開跑的參賽者與陪同親友，台北101特地偕同購物中心美食街為選手打氣，包括麥當勞、MOS Burger、Miss V、Dreamers、星巴克、全家便利商店等六家餐廳，均於10月14日（六）7：30起提前營業，台北101購物中心裡的超市Mia C’bon亦提早一小時，8:00即開始營業。

最後，參賽選手還能享有觀景台門票八折優惠，選手報名就能獲得優惠碼，可至台北101觀景台官網購票，今年10月31日前預訂享有觀景台一般入場門票8折優惠，每次優惠上限4張，可使用到12月底。

2023中國信託‧台北101垂直馬拉松報名網址：www.taipei101-runup.com.tw