永慶房產集團長期鼓勵員工培養運動習慣，也大力贊助體育相關活動，為推動運動風氣盡心力，是教育部體育署「運動企業認證」首家、也是年年獲頒認證的房仲品牌。日前（9/10）於桃園市平鎮區龍岡大操場舉辦的「運動樂活健康體適能大會」，由台灣國際體育推廣協會、桃園市平鎮區體育會主辦，永慶房產集團加盟四品牌桃園區經管會動員超過200位的同仁到場擔任志工、協助活動進行，還贊助紀念衫、帳篷和瓶裝水等總計超過40萬元的物資，與民眾共度美好的周末時光。

永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會長李佳樺開心表示，永慶加盟四品牌很榮幸能參與平鎮年度盛會，即使9月10日早上氣溫超過30度，依舊吸引超過3,500位民眾到場同歡。永慶加盟四品牌贊助的200箱、近5,000罐的瓶裝水，也在太陽公公發威下全數發放完畢，另外我們貼心提供的12頂帳棚，也成為民眾躲太陽的最佳去處。

永慶加盟四品牌桃園經管會夥伴於健走路途上發放瓶裝水，為民眾加油打氣。(永慶房產集團提供)

同仁在場協助發放瓶裝水的台慶不動產桃園區經管會長許瑛哲也提及，志工除了協助指揮交通、保持環境整潔、更肩負導引數千位民眾健走路徑的責任，沿途同仁也不停發放瓶裝水，協助民眾補充水分、避免中暑！看到民眾穿著我們贊助的紀念衫健走，放眼望去整片黃澄澄、像是金針花海，民眾臉上泛著滿足笑容，再辛苦也值回票價。

本屆「運動樂活健康體適能大會」報名踴躍，線上報名就多達3千多人，還有300多位民眾及孩童到場追加報名，許多家長更是扶老攜幼、全家出動，參與千人有氧體適能大會操、2公里健走、台北市立大學武術展演、舞藝展演及三項趣味運動體驗。

超過3,500民眾不畏豔陽報名參與活動，更有舞蹈、武術表演炒熱現場氣氛。(永慶房產集團提供)

活動當日，主辦單位特別邀請行政院副院長暨前桃園市市長鄭文燦親臨現場致詞，表達對市民健康的關心、提醒民眾多運動，他也鳴槍為活動揭開序幕。主辦單位桃園市平鎮區體育會理事長曾崇順也表示：「本屆平鎮區的體適能大會，可以圓滿成功，永慶加盟四品牌功不可沒！不只出動上百位夥伴擔任志工，還贊助衣服和瓶裝水，出人、出錢又出力，跟我們一起推廣全民運動。除了推廣休閒、規律運動理念，千人健走活動相信也讓參與的民眾，親身體驗到龍岡濃厚的滇緬泰異域風情。」

此外，有巢氏房屋桃園區經管會長危挺山也分享，多位里長大讚永慶加盟四品牌志工早上六點半就來幫忙，相當辛苦、也相當有責任感，讓他們感受到四品牌以實際行動回應在地公益、支援需求的盡心盡力。永慶房產集團不只提供專業房地產服務，更秉持公益精神積極回饋在地，除了贊助體育活動、幫助弱勢團體和偏鄉，也號召同仁捐血、捐贈物資等，一起將正向力量擴散至各角落。