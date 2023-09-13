百年丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）的銀雕藝作，向來深受皇室貴族的喜愛，且屢屢獲得世界各大博物館的永久典藏，每件作品都是當代藝術的代表作。即起登台的「百年創新．葡萄蛻變」銀雕與珠寶藝展，展出多件博物館典藏級的銀雕藝品，且不乏限量擁有、難得一見的曠世鉅作。

在歐美，銀雕器皿代表品味與社經地位，因此喬治傑生的銀雕藝作常被當作王室貴族的傳家寶，承載了「代代相傳」的意義，其中喬治傑生的葡萄圖騰元素銀雕藝作，更是廣受歡迎的經典之作，由於葡萄在西方有著豐收、神聖、生育力的象徵意義，因此喬治傑生大師於1918年創作了「葡萄高腳果缽」，被譽為新藝術時期的代表作，果缽上的立體葡萄裝飾，以結實纍纍的精巧外型，呼應大自然的豐盛之美。

喬治傑生大師於1918年創作的「葡萄高腳果缽」，被譽為新藝術時期的代表作，48萬元。（GEORG JENSEN提供）

該作品傳承新藝術時期風格，融入細膩的裝飾曲線和有機結構，果缽柄部以絞索纏繞呈現葡萄藤，並以打磨銀球勾勒纍纍垂掛的葡萄，缽體採用喬治傑生著名的鎚痕工藝，櫛比鱗次的美麗鎚痕展現工藝之美，成為經典之作，葡萄主題後來還延伸至燭臺、餐桌擺飾及酒杯產品，成為全套餐具組合系列，更加豐盛華美。

因獻給瑞典國王而得名的「國王缽」，是知名設計師約翰羅德於1917年設計的作品，220萬元。（GEORG JENSEN提供）

其中一款獻給瑞典國王的國王缽，是知名設計師約翰羅德於1917年設計的銀雕作品，細節融入葡萄元素，風格華麗高貴，高大的銀器皿卻擁有植物及花瓣的細緻雕製，纖細的碗腳，更能襯托碗身的渾圓豐厚，凝聚視覺焦點。

編號407A葡萄水壺的手柄與底座飾以精美小串葡萄，搭配烏木手柄，是首度來台展出，55萬元。（GEORG JENSEN提供）

今年來台展出的作品當中，首度來台的編號407A葡萄水壺，是喬治傑生第一次世界大戰結束後不久的設計，新藝術風格的裝飾性曲線及有機結構，手柄與底座飾以精美小串葡萄，搭配烏木手柄，異材質的混搭讓作品更添時尚感。另一款純銀巧克力壺則是1927年設計的作品，同樣在壺身融入鎚痕工藝和葡萄裝飾細節，手柄和攪拌器採用桃花心木手工，展現如同雕塑工藝般的美感，是專為台灣頂級VIP訂製收藏的作品。

融入葡萄元素的魚子醬碗與勺，是近年嶄新之作，魚子醬碗46萬元，魚子醬勺4萬元，全球限量157組。（GEORG JENSEN提供）

融入葡萄元素的魚子醬碗和魚子醬勺，是近年嶄新之作，碗身以吹製無鉛水晶玻璃打造，置於銀台之上，周遭放置冰塊，使魚子醬保持鮮美，碗蓋上方和把手有葡萄裝飾。搭配的魚子醬匙以純銀打造，新藝術風格的流線彎曲手柄，搭配牛角匙勺，為慶祝喬治傑生大師157歲冥誕，全球限量157組。

融入葡萄元素的魚子醬勺，是近年嶄新之作，魚子醬勺4萬元，全球限量157組。（GEORG JENSEN提供）

融入葡萄元素的魚子醬碗是近年嶄新之作，魚子醬碗46萬元。（GEORG JENSEN提供）

除此之外，最為世人所熟知的曠世鉅作「羅浮缽」也會來台展出，該作品名稱源自巴黎羅浮宮裝飾藝術美術館於1914年將這只缽納為永久收藏品，不僅廣受全球各地博物館典藏，且被視為丹麥國寶，榮登丹麥郵政局出版的紀念郵票上。

「羅浮缽」於1914年蒙巴黎羅浮宮裝飾藝術美術館收藏，也會來台展出，33萬元。（GEORG JENSEN提供）

除了銀雕藝作，以18K金打造的黃金餐盤，也在歷經118年後首次登台亮相，是喬治傑生早期新藝術運動的代表品，靈感源自Blossom系列木蘭花茶壺，壺蓋上有木蘭花蕾的精巧裝飾，此作品將木蘭花蕾融入餐盤設計當中，藉此頌讚大自然之美。

★喬治傑生2023年「百年創新．葡萄蛻變」銀雕暨珠寶藝展

9月14日至17日，台北A8信義新光三越6F名品店 9月26日至29日，台中大遠百3F名品店