中國新聞網13日報導，大陸連休8天的中秋十一超級黃金周將至，市場預計這將是旅遊爆發的長假。目前黃金周旅遊產品預訂火爆，長線遊增長迅速，機票旅店價格水漲船高，不少人直呼好貴，有網友調侃「我掐著人中訂的機票旅店」。

人們出遊的熱情，從線上旅行平台的旅遊訂單增長可見一斑。攜程數據顯示，截至9月6日，大陸國內旅遊產品預訂量同比去年增長近5倍，最近一周下單量環比上周增長63％。機票、民宿等業態的周環比增長均超過50％，景區門票則翻倍上漲。

8天的加長版黃金周，讓遊客有更多的時間去「遠遊」，各種長線遊被提前安排起來。

中新社報導，從同程旅行獲悉，中秋十一假期出行的長線遊市場增長迅速，其中新疆、西藏、青海、寧夏、黑龍江等以長線遊為主的省分相關旅遊產品熱度同比漲幅均超過300％。其中，新疆相關旅遊產品搜索熱度同比增長超過10倍。

從春秋旅遊獲悉，截至目前，預訂雙節期間大陸國內遊產品的人次已超2019年同期。在長線遊方面，春秋目前涵蓋「中秋＋十一」假期的歐洲遊產品，已經全部售罄，涉及的目的地國家包括：西班牙、葡萄牙、瑞士、法國、義大利、匈牙利、塞爾維亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、希臘、冰島、丹麥、伊朗等。

消費端需求大漲帶動了機票價格上升，攜程數據顯示，十一假期大陸國內機票人均客單價為1293元（人民幣，下同），較暑期客單價上漲兩成。

同程旅行數據顯示，截至9月12日，中秋十一假期出行的機票均價較五一假期上漲13％，除了票價上浮外，出行半徑變長也是機票均價上漲的重要原因。

查詢線上旅行平台發現，以北京到三亞航線為例，9月29日從北京出發到三亞，早上9點多出發的航班經濟艙價格超過4000元。而同樣的航班9月26日的價格只有1000多元。

「掐著人中訂了十一的機票旅店」「十一想去旅遊，搜了下機票旅店費，覺得還是在臥室裡睡七覺吧」……在社交媒體上，不少網友吐槽十一機票價格。

顯然，如果你有帶薪休假，在十一前錯峰出遊，也是一個很不錯的選擇，光是機票錢就能省下不少錢。

去哪兒大數據顯示，截至9月11日，十一假期大陸全國機票預訂熱門城市top10為：上海、北京、成都、深圳、廣州、昆明、重慶、海口、杭州、西安，北京居於第二。北京人則更青睞前往：成都、深圳、廣州、昆明、三亞、海口、烏魯木齊、重慶、貴陽、上海。

同程旅行數據顯示，北京、西安、成都、重慶、上海、長沙、廣州、南京、杭州、武漢是中秋十一假期熱度最高的大陸國內旅遊目的地城市。除了便利的交通條件和豐富的旅遊資源外，這些城市文化底蘊深厚，以及在中秋十一期間推出眾多傳統文化相關的節日活動，吸引了大量遊客前往。

今年8月，文化和旅遊部公布第三批恢復出境遊團隊遊的國家和地區，全球各大出境遊目的地的旅遊熱度迅速上漲。由於旅遊規畫、簽證辦理等需要一定時間周期，出境遊市場直到暑期階段才快速升溫，市場預計出境遊市場將在今年中秋十一黃金周迎來客流小高峰。

同程旅行數據顯示，香港、泰國、韓國是目前旅遊搜索熱度最高的出境遊目的地，長線出境遊目的地的熱度也較高。其中，香港通過多輪免費機票發放吸引大陸遊客，9月以來香港旅遊搜索熱度環比上漲169％。

攜程數據顯示，今年十一期間，出境機票搜索熱度同比2019年同期恢復近100％，出境機票的主要搜索目的地為泰國、韓國、美國、英國、澳洲；同時，出境遊旅店搜索熱度同比2019年增長近20％，泰國、韓國、新加坡、馬來西亞、英國等目的地旅店是用戶的熱門選擇。