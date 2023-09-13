不少人都關注下半年運勢到底是如何呢？小孟老師在臉書上分享12生肖秋冬期間運勢，其中工作運旺的前3名生肖，依序為生肖虎、蛇、龍的人事業能獲得良好表現；感情運旺的前3名，依序是生肖馬、狗、雞；財運旺的前3名，依序是生肖羊、猴、豬；而需改善的前3名，依序是生肖兔、牛、鼠。

【工作運旺前3名】

▍第3名：生肖龍：主動積極、創意才能

生肖龍在秋冬這段期間將會變得十分積極，能主動運用創意和才能，去安排工作或事業進度，並有效運用能量和智慧來實現目標。

▍第2名：生肖蛇：創意展現、良好人緣

生肖蛇在秋冬這段期間有機會在工作上展現創造力，尤其與他人溝通交流時，會顯得更有魅力，同時幫助他們建立良好人際關係。

▍第1名：生肖虎：積極展現、解決難題

生肖虎在秋冬這段期間有很明顯的自我想法，能展現出自信和聰明的一面，有助於解決工作的難題，同時營造出積極的氛圍，容易得到更多的好運。

【感情運旺前3名】

▍第3名：生肖雞：自信聰明、表達自我

生肖雞在秋冬這段期間溝通方面，將會表現得更加有自信和聰明，有助於在感情方面，能適時表達需求和想法，也更清楚知道什麼樣的戀情，才能讓自己進步。

▍第2名：生肖狗：主動追求、長久關係

生肖狗在秋冬後將表現出積極的態度，使他們能主動追求和維護戀情關係，也有機會展現自身魅力，有望遇見長久關係的愛情。

▍第1名：生肖馬：資源充足、浪漫愛情

生肖馬在秋冬這段期間可運用的資源比較多，能幫助他們在追求愛情或婚姻方面獲得好表現，也能遇到浪漫的愛情故事。

【財運旺前3名】

▍第3名：生肖豬：財務合作、資源共享

生肖豬在秋冬這段期間與他人合作方面，將會受到愛情和美好的影響，可能在財務上帶來正面影響，有助於投入更多專注力。

▍第2名：生肖猴：加班加薪、事業獲利

生肖猴在秋冬這段期間能透過積極努力，來賺取豐厚的財務收益，例如加班。而他們的智慧展現，也能提高事業方面的獲利。

▍第1名：生肖羊：技能學習、財務改善

生肖羊在秋冬這段期間能透過與他人交流、學習，讓財務獲得正向的改變。若能與他人建立合作關係，更能展現人際關係的友好，同時帶來更高的財務收入。

【需改善前3名】

▍第3名：生肖鼠 : 情緒不穩、壓力增加

生肖鼠在秋冬這段期間個性和行為方式，會受到變化和不穩定的影響，在家庭事務方面將面臨不確定的挑戰，導致更多壓力產生。建議，面對改變和不確性的事務，保持靈活的開放態度，避免過度執著，就能有效解決難題。

▍第2名：生肖牛：強調自我、溝通不良

生肖牛在秋冬這段期間過於強調自我，導致溝通不良的情況發生，將容易影響愛情和婚姻上的關係。建議，努力在愛情、學習和個人成長之間保持平衡，並且培養耐心和溝通技巧，就能減少極端事件發生。

▍第1名：生肖兔：沉迷幻想、過度自我

生肖兔在秋冬這段期間將會沉迷於某些事物，對現實有過度的幻想，容易顯得太過自我，造成家庭關係不穩。建議，確保夢想和目標是實際可行的，也要注意交流和學習，並給予足夠空間追求個人目標，同時與家庭保持穩定關係。