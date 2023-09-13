林逸欣與莊凱勛拍攝〈墜〉MV在車內激吻。（鑫羽工作室提供）

林逸欣〈墜〉MV邀請到金鐘視帝莊凱勛跨刀主演。（鑫羽工作室提供）

林逸欣〈墜〉MV邀請到金鐘視帝莊凱勛跨刀主演。（鑫羽工作室提供）

林逸欣〈墜〉MV邀請到金鐘視帝莊凱勛跨刀主演。（鑫羽工作室提供）

「音樂精靈」林逸欣推出全新創作專輯《墜FALLING》，今（14日）同名主打歌〈墜〉MV上線即衝上26萬點閱次，成績驚人。〈墜〉MV由金曲導演Birdy邱柏昶執導，MV故事講述一對戀人分手多年後的意外重逢，林逸欣飾演準備搬家的女主角，沒想到上門的搬家工人居然是自己的前任，所有兩人未解的遺憾，在毫無防備的一瞬間湧上心頭，林逸欣提到：「很喜愛Birdy導演的作品，他用一段關係的悲劇收場，把下墜的無力感投射出來，這樣的詮釋很打動我。」

林逸欣〈墜〉MV邀請到金鐘視帝莊凱勛跨刀主演，他飾演搬家工人與林逸欣有許多精彩對手戲，兩人第一次合作，林逸欣表示，「許多場戲都是我們眼神表達的對手戲，有時候即使鏡頭只在拍我，凱勛哥也都是用最完整的情緒表演，很專業的幫助我更容易入戲。」

〈墜〉MV描述曾經是最熟悉的兩人，在多年後不期而遇卻被心底的遺憾包圍著，導演特別在MV後段藏了一幕劇中劇，劇情設定了一場吻戲，讓激烈的一吻抵過千言萬語，當原本對峙的舊情人，突然情緒決堤，林逸欣和莊凱勛貨車中驚天一吻，可說是劇力萬鈞！但往下看才發現，原來是回憶兩人當年熱烈交往的舊時片段，令人不禁遺憾。

不過，拍攝時發生了有趣的小插曲，林逸欣笑說：「那場戲我們先是沈默的坐在車上，然後才親吻，但拍攝時凱勛哥一直沒有動靜，導演也還沒喊卡，我們就繼續Hold在那演，凱勛哥最後就硬是親下去，結果一喊卡大家都爆笑！」原來莊凱勛誤會了拍攝順序，一直沒有親下去，但也意外等出情緒爆棚的演出，連導演都滿意不已。

林逸欣和莊凱勛合作非常愉快，她再三感謝莊凱勛：「凱勛哥就是超級厲害，超級專業，他的眼睛很會說話，雖然只有短短幾秒鏡頭，但是感覺很多，內涵在他的雙眼裡面，所以他的戲就是很好看！」而莊凱勛也讚林逸欣唱作的〈墜〉很有畫面感，乍聽時就內心滿盈，「就像一部電影般，畫面飛快在腦海浮現！」此外，他也讚林逸欣演技、悟性都高，「妳的戲很好，期待很快我們能在新戲中再度合作！」

林逸欣出輯成績節節高升，緊接《今天我們出去走走》全台巡迴也將走起，本週六晚上19：30於桃園「ThERE音樂展演空間」引爆，隔天9／17 (日)19：30前進台中「沃茲新創空間(忠明館)」，僅剩零星寶貴座位，粉絲購票要快！其後，林逸欣將於9／30 (六)19：30在台南「漂丿白鷺」、10／15 (日)19：30、在高雄「洛克音樂藝文展演空間」，11／4 (六)19：30、在台北「CORNER MAX」，其中台北站是一年一度的生日音樂會，與巡演其他場有所不同，也會有期間限定的專屬紀念禮，購票請洽「KKTIX」。