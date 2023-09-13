疫後雲嘉南最大場徵才活動將於本周六在新光三越台南新天地登場，57家廠商釋出近3000個工作機會，近半數為餐飲業職缺，起薪多為32K；鑑於不少求職者一面試就緊張，此次更首度導入「AI智慧面試官」服務，求職民眾透過AI面試官對話及引導，可事先模擬面試，有助改善自我介紹技巧，為面試加分。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，此次徵才活動逾8成為雲嘉南區在地職缺，超過650個職缺起薪35K起跳，逾1200個職缺為友善中高齡職缺；最高薪為產品開發與航太專案工程師，薪資上看68K，另有多家知名公司找工程師、儲備店長，開出60K以上薪資。

他提到，疫後觀光餐飲景氣回溫，餐飲、零售業工作機會變多，這次參與徵才廠商近半數為餐飲、零售服務業，就博會也特別設置「疫後復甦產業專區」，包括王品餐飲、星巴克、台灣珍有福、昇恆昌、新光三越、全聯等26家廠商釋出1549個職缺，其中王品餐飲、雲雀國際、昇恆昌、統一超商甚至開出破百職缺，大舉搶才。

劉邦棟強調，不少廠商開出優渥薪資，如台灣穗高科技要找產品開發與航太專案工程師，薪資上看68K；汎雲有限公司(Q哥3C)、東佑達自動化科技與王品餐飲也開出60K以上薪資分別要找手機維修師、工程師與儲備店長等，歡迎民眾把握機會。

值得一提的是，這場就博會更首次導入「AI智慧面試官」服務，求職民眾可透過與AI面試官的對話及引導，改善自我介紹技巧，提升面試能力，當日現場還有人資顧問進行一對一履歷健檢、職涯諮詢與韓式證件照拍攝服務。

當日現場除徵才活動外，還規畫「產業展示區」，邀請台灣雅聞生技公司、星巴克、東佑達自動化科技與統一企業等4家特色廠商於現場進行實作及產品展示，希望藉由在徵才會場內打造「產業金店面」吸引求職者目光，也讓求職民眾了解產業生產流程、趨勢與發展。