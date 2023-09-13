民進黨今中常會邀請台大社會系教授林國明以「教育政策：公平、多元和均優」為題專案報告，民進黨發言人張志豪會後轉述黨主席賴清德聽取報告後裁示，以「考試」作為主要的篩選機制，不僅影響學生多元的發展、也是階級複製、造成社會流動不易的原因之一。

賴清德強調，當然不能排除仍然有弱勢學生，靠著考試制度翻轉的例子；但以最普遍的情形，以及數據分析都顯示，學測成績的高低，與是否在都會地區、家長的教育與經濟狀況、是否就讀明星高中，有很大的關聯。

賴清德說，民進黨一向以「教育平權」為核心價值。2000年首次執政時，面對僵固的教育體制，大力推動各項教育改革，包括多元升學管道、多元師資任用管道、以及更均衡的城鄉教育資源。

他說，以「多元」取代「單一」，從過往為少數菁英打造的學習優勢，到打造「成就每一個孩子」的公平環境。2016年二次執政時，以「高教深耕」提升各種背景學生的入學機會，逐步創造更多社會流動的機會。

他指出，藉由林國明，用充分的數據資料來分析發現，民進黨已經與台灣社會共同走了很長一段教育改革之路，也持續朝「公平、均優、多元」的教育理想目標邁進。

賴清德表示，在資源不對等的情況下，透過考試來進行篩選，不僅影響我們的下一代、得到發展的機會；也和他們長期主張用「多元」取代「單一」的教育理念仍不相符。

他說我昨日提出的「0-22歲投資未來世代」政策，就是希望改變這樣的現況，讓所有孩子，不因家庭經濟狀況、居住地區的差異，影響獲得高教的機會。透過高中職與大學的均優化，我們要讓擁有不同志向的孩子，在生涯的道路上，不要有所限制。

他強調，無論是哪一種升學制度，都希望朝向「讓孩子的表現都能得到充分發揮」的目標。會繼續投資高中職的教育資源、並拉近城鄉、階級之間的教育資源差距，因為越公平的社會，其實也越有利於創新的思維，更可以打造緊密的民主共同體。

他說，下一個世代是推動台灣前進的重要力量，投資年輕人的未來，就是投資台灣的未來。提供年輕人優質、公平的教養資源，讓人人都可以適性成長、成就更好的自己，國家就會更好。