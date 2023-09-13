根據各縣市人口統計資料，今年前8月，桃園市人口淨成長人數為22828人，成長相當顯著。其中又集中在桃園、中壢以及龜山三區，三行政區的人口增長數便佔了6成以上。桃園人口的明顯增長，也帶動區域的房市熱絡。人口增長第一名的桃園區，以1739件的房市交易量，位居人口淨增長前十名行政區中第一。至於人口成長量第二名的中壢區，房市交易量也有1488件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，桃園區是桃園市發展重鎮之一，不僅有多條公車路線可直達雙北地區，桃園捷運也正有三條線路在規劃、興建當中，未來可搭配TPASS通勤月票，讓該地區交通更加便利。而極具發展性的前景也為桃園區帶來人流。

至於中壢和龜山，陳金萍表示，中壢區大眾運輸工具包括台鐵、高鐵以及捷運系統，而完善的交通也為該地帶來商業、人口紅利。而龜山區的長庚生活圈則緊鄰林口區，不僅往來十分便利，也擁有強勁的醫療機能。桃園、中壢、龜山三行政區的平均房價都落在2字頭，親民的房價也吸引不少脫北民眾於此購屋。