當被問及相關報導時，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中國沒有頒布法律、法規或政策文件禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機。但她也表示：「最近我們確實注意到媒體披露許多與蘋果手機相關的安全事件。中國政府高度重視信息與網路安全，對國內外企業一視同仁，中國希望所有行動電話公司嚴格遵守法律規範，並加強信息安全管理」。

近來媒體報導中國擴大了既有對政府人員使用iPhone的限制措施，要求部分中央政府人員不得在工作中使用蘋果iPhone與其他外國品牌手機，也不得帶進辦公室。另有報導指出，iPhone禁令將擴及政府相關組織與國有企業，甚至連蘋果其他裝置可能受到管制，令投資人擔心蘋果在其最大的國外市場及其最大的生產基地將面臨越來越多的挑戰。

受此打擊，蘋果近來股價表現低迷，與7月31日創下的歷史新高相比，蘋果市值已經跌掉近3000億美元。

但有分析師認為這種擔憂過於誇大。CI Roosevelt Private Wealth資深投資組合經理Jason Benowitz在提到逢低買進蘋果股票時表示：「對中國禁用iPhone的擔憂提供了一個吸引人的切入點，美國和中國都需要蘋果為他們創造就業與財富，最近的媒體報導並沒有改變這些事實，我們仍然看好未來許多年蘋果在中國的發展」。

亦有分析指出，中國在禁用iPhone方面終將「適可而止」，畢竟蘋果為該國養活數百萬名工人，政府很難在不傷及本國人民的情況下對蘋果下重手。

Wedbush Securities知名分析師Dan Ives表示，對蘋果產品在中國市場恐遭逢巨變的擔憂被誇大了，即將發布的iPhone 15系列將帶動蘋果股價再漲20%。