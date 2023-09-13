台積電美國廠進度延宕，董座劉德音點出當地熟練裝機人才不足，須從台灣調派經驗豐富的人員支援，結果遭美國工會反彈，並狠批台灣承包商管理層混亂。外媒報導，不同於美國廠工人問題一堆，日本工人可長時間工作和服從雇主，也願意全天在無塵室中工作、加班，台積電認為，在日本設廠更合適。

路透社報導， 知情人士透露，台積電對於美國廠進度感到沮喪，除了在當地招募熟練裝機人才不易，從台灣加派技術工人前往支援，也面臨當地工會的阻力。

與此同時，台積電熊本廠耗資86億美元（約台幣2750億元）蓋廠，預計2024年開始生產成熟製程晶片。

消息人士說，台積電在確保首座日本廠如期量產，同時考慮增設第二座晶圓廠，生產先進製程晶片，台積電對日本作為生產基地的信心不斷增強，且愈來愈樂觀。

台積電先前在聲明中表示，海外擴張取決於客戶需求、政府支持程度和成本考量等。

Isaiah Research分析師 Lucy Chen表示，台積電與日本政府之間的關係是互惠互利。她補充說，日本對台積電的優勢，包括晶片設備和材料供應鏈，以及台日工作文化、地理位置也很接近。

消息人士稱，台積電認為，日本工人以長時間工作和對雇主強烈服從而聞名，同時更願意在全天候運轉的無塵室中工作、加班。一位晶片高層表示，晶圓廠的機器要隨時運作、無法關閉，因為重啟時必須重新校準，成本也大幅提高。

知情人士說，從供應鏈、政府關係和工作文化來看，台積電坦言，在日本設廠更適合。

相較於日本廠進行順利，美國廠卻遇到瓶頸。張忠謀曾多次提到，美國在晶片設計上有全球優秀的人才，但在晶片製造則面臨嚴重人才短缺問題；此外，他以台積電經營25年的奧勒岡廠房為例，同樣的產品奧勒岡州的製造成本，比台灣高出約50%，並直言，美國製造晶片成本難與世界競爭，是昂貴且徒勞無功之舉。