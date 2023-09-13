「雲林縣政府為斗六市籽公園為無主孤魂念佛普施超渡大法會」由南投集集鎮鎮國寺廣心法師主法念佛普施超度，祈求往生者善根增長、離苦得樂，以及風雨球場啟用順利。（周麗蘭攝）

雲林縣斗六市籽公園風雨籃球場2021年開挖豎立柱子時發現6具無主骨骸，工程迄今大致完工即將啟用，雲林縣府今（13日）特邀南投集集鎮鎮國寺廣心法師主法念佛普施超度，祈求往生者善根增長、離苦得樂，以及風雨球場啟用順利。

位於國民黨雲林縣黨部旁的籽公園籃球場，面積約2分地，過去傳說是刑場或焚場或跑馬場，2021年施作風雨球場時，開挖9個洞準備豎立鋼柱，沒想到卻挖掘出歷史久遠的人骨。

起初挖到時工程單位並未發現，直到一陣大雨沖刷後，才看出是像人骨，繼而發現周邊有甕的碎片，報警查證無他殺之嫌。

當時斗六市長林聖爵認為有緣相見，應該是希望能被撿骨，請示雲林縣城隍爺廟，神明到場扶乩指示全面清理。

2021年斗六公所請神坐壇，以科儀隆重超度後重新破土，縣長張麗善親自到場祭拜。

據了解，原本的籃球場約50年前所設，當時可能未開挖地基，以致骨骸雖在地底下不深但未被挖出。

今（農曆7月29日）是傳統鬼月的尾聲，張麗善恭請南投鎮國寺廣心法師主法舉辦「雲林縣政府為斗六市籽公園為無主孤魂念佛普施超渡大法會」，縣府一級主管全部出席。

縣府表示，這場法會上供十方諸佛、聖賢，下施救拔六道眾生，使與會眾生各以因緣到壇場聽經聞法，法會功德利益是冥陽兩利的。法會普度供品將發放給低收入戶、中低收入戶、弱勢民眾。

縣長張麗善表示，藉著善良感恩的心關懷有形的人事物，也關懷所看不見的世界，並祈求籽公園風雨球場啟用順利。