彰化縣政府迎接建縣300年，舉辦「彰化：前進三百」專書發表會。（孫英哲攝）

「彰化：前進三百」專書中有美食地圖篇章。（孫英哲攝）

彰化縣政府迎接建縣300年，今天舉辦「彰化：前進三百」專書及「從心體驗，用心看彰化」城市形象影片發表會，透過書籍及影片走入彰化的前世、今生及未來，讓人感受屬於彰化的不凡魅力！

「當你深入認識彰化，你會發現彰化真的很有料。」彰化縣長王惠美說，彰化有深厚的文化底蘊、最豐富的農產品、最大的開放式花園、博物館、全台最廣的潮間帶、眾多隱形冠軍企業，且彰化人才濟濟，很多人為這塊土地付出，發揮影響力，創造更多的可能性，締造了彰化第一大縣的精彩樣貌。

今年編製的「彰化：前進三百」專書，如同是一個時代的紀錄，包含「過去」發展脈絡的梳理、「現在」現況的探討及「未來」對於今後的想像，帶讀者從多元角度、不同觀點看彰化，發掘新的能量與活力，並且讓全國民眾看見彰化的轉變與願景。

該書邀請宏碁集團創辦人施振榮等11名在各個領域有成就的彰化人，透過筆觸與故鄉再度連結，寫下「彰化人眼中的彰化」，有趣的是，這11名彰化人中，有5人是最不愛自稱是彰化人的「員林人」；透過「數字看彰化」篇章，則可快速掃瞄與彰化相關的重要統計數據。

彰縣府表示，對該本書有興趣的朋友，可報名參加9月20日的彰化城市願景跨域論壇活動，全程參與就能免費獲得1本；另外，在9月23日到10月1日，前往彰化300主題館參加集章摸彩活動，也有機會能獲得。

彰縣府也首播耗時1年製作的形象影片「從心體驗，用心看彰化」，長約4分秒的影片記錄彰化的百年工藝、文化薈萃、自然景觀、環境生態、飲食特色，以及冠軍產業，並加入齊柏林導演鏡頭下珍貴的紀錄影片，營造古今交融、動靜交錯的影像風格，該影片已在YouTube上架。