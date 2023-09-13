台電高雄區處在12日上午針對與民生直接相關的生產業者，包括食品、飼品及橡塑膠業三大產業，首度在台電高雄區處大禮堂舉辦生產模式交流茶會，現場除了針對與會業者提供需量反應措施說明，也針對報名參與的用戶提供量身訂做的節電方案，吸引多那之、奇美食品、卜蜂、東麗尖端薄膜等知名企業踴躍參與，大家針對各自生產製程、設備相互交流，希望趕在夏月電價結束以前，用力省一波！

台電高雄區處在12日上午首度於本處大禮堂針對與民生直接相關的生產業者，包括食品、飼品及橡塑膠業三大產業舉辦生產模式交流茶會。（圖片來源：台電高雄區處提供）

出席與會的奇美食品湖內廠廠務部副理吳廣旺分享，他們主要產品為熟食，公司耗電量較大的設備就是蒸炊設備，由於尖峰時間電價今年相較於過往，足足增加4成，而為盡可能降低生產成本，因此將中班人力調整至早、晚班，並且將過去30分鐘才能產生蒸氣的臥式鍋爐改為運轉效率好的貫流式鍋爐，估計替公司每月省下約100萬電費；台灣卜蜂企業的高雄廠務部經理王志隆也表示，他們同樣透過汰換老舊設備，結合生產管理方式，以機器自動控制不需使用的設備自動關機，藉以有效控制廠內用電量。

台灣卜蜂企業的高雄廠務部經理王志隆也表示，他們同樣透過汰換老舊設備，結合生產管理方式，以機器自動控制不需使用的設備自動關機，藉以有效控制廠內用電量。（圖片來源：台電高雄區處提供）

台電表示，台電推動需量反應措施超過35年，其措施原意為透過價格誘因，吸引用戶在特定時段改變原本的用電習慣或需求。台電高雄區處節能課有感於今年度夏月尖離峰價差擴大5.12元，但許多用戶不是不想節電、省荷包，而是不知如何入手？特別舉辦交流茶會，以輕鬆方式進行推廣。節能服務課長莊誌豪表示，轄區內不乏許多用戶扣減電費成功案例，其中還有每月回饋高達379萬元的用戶實例，該案例雖為鋼鐵產業，但他相信，其他產業透過選擇合適方案及落實執行，也一定有機會可以省荷包，同時獲得電費折抵。

奇美食品湖內廠廠務部副理吳廣旺分享，他們嘗試將中班人力調整至早、晚班，並且將過去30分鐘才能產生蒸氣的臥式鍋爐改為運轉效率好的貫流式鍋爐，估計替公司每月省下約100萬電費。（圖片來源：台電高雄區處提供）

莊誌豪說，生產模式交流茶會活動共分上下午場次，很開心今天活動現場參與的用戶中，有高達9成表示有興趣申請計畫性調整用電措施的需量反應。且只要今天當場填寫登記單、盤點製程設備、選擇方案的用戶，就可馬上透過公式進行折扣試算，快速掌握於特定時段調整的用電量，可轉換成多少電費折抵。考量包括「月選8日型」、「日選時段型」兩種計畫性調整用電措施的需量反應執行抑低用電時間至10月31日止，也請有興趣的用戶務必盡早申請，才有機會在今年享受到電費折抵的優惠。