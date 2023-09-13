台北花園大酒店「衝浪戲水 恆溫暢泳｣住房優惠，雙人雅緻客房每晚6100元起。 (天成飯店集團提供)

「衝浪戲水 恆溫暢泳」住房優惠，在專業教練指導下，可體驗室內衝浪樂趣。（浪極光提供）

暑假過後，觀光旅宿業邁入淡季，飯店為了衝刺營收，紛紛透過異業結盟推出多元主題活動誘客，台北花園大酒店攜手全台唯一室內衝浪俱樂部，推出「衝浪戲水 恆溫暢泳｣住房方案，旅客住星級飯店還體驗特別的室內衝浪。台北六福萬怡酒店瞄準毛小孩商機，聯手全台最大寵物電商平台，推出「毛孩FUN風趣住房專案」，住房可獲贈價值400元的住客好禮，「寵物公園PetPark APP黑鑽會員」再享9折優惠。

鄰近西門町商圈的台北花園大酒店看準國人愈趨喜愛各式潮流極限運動，攜手全台唯一室內衝浪俱樂部「浪極光」，即日起至2024年8月31日，推出「衝浪戲水 恆溫暢泳｣住房方案，內含入住時尚雅緻雙人客房一晚、翌日多國自助百匯早餐、1樓復古柑仔舖懷舊零食小點免費享用，專案最大的亮點就是依住房人數加贈每張價值880元的「浪極光」衝浪體驗票券，旅客可領略風靡全球的室內衝浪極限運動及恆溫水池，不受天氣限制，享受站在浪尖上的刺激，雙人房每晚6100元起。

「浪極光」室內衝浪俱樂部為全台唯一的室內衝浪，擁有專業教練團隊及優秀服務品質，深受衝浪運動迷喜愛。「衝浪戲水 恆溫暢泳」住房優惠，依入住人數免費送衝浪體驗票券，包含1小時專業教練一對一教學，以技巧和平衡力透過衝浪板乘風馳浪，憑衝浪體驗票券另加價100元可無限時使用室內溫水泳池，大人小孩盡情放電。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「為便利住客，提早預約還可以於每日上午9：50免費單趟搭乘至衝浪俱樂部，亦可以於飯店櫃台以優惠價格每張750元加購衝浪票券，希望在享受星級飯店住宿服務的同時，顧客也能擁有特別的衝浪體驗，期望帶動業績成長1至2成。」

六福萬怡毛孩住房專案，憑寵物展門票享入住優惠：

台北六福萬怡酒店聯手全台最大寵物電商平台「寵物公園PetPark、毛孩市集」，推出「毛孩FUN風趣住房專案」。(六福旅遊集團提供)

座落四鐵共構的台北六福萬怡酒店瞄準毛小孩商機，再聯手全台最大寵物電商平台「寵物公園PetPark、毛孩市集」推出「毛孩FUN風趣住房專案」，期間住客可獲贈專屬好禮，包含暢銷零嘴、鮮食盒餐與毛孩罐罐等，總價值超過400元。入住時出示「寵物公園PetPark APP黑鑽會員」再享9折優惠。

「毛孩FUN風趣住房專案」特別企劃毛孩放風行程，可攜帶雙人下午茶野餐外帶餐，內含寵物餐，至鄰近的寵物友善公園放風。(六福旅遊集團提供)

其實去年6月台北六福萬怡就推出「毛孩FUN風趣住房專案」，受到不少好評。六福萬怡也是南港唯一五星級寵物友善酒店，「毛孩FUN風趣」共打造了25間汪喵寵物專屬主題房，主人可與毛孩共宿，每房可攜帶2隻中小型犬或貓入住，且房內寵物用品一應俱全，囊括毛孩睡墊、餐碗、水碗及豐富的迎賓禮，迎賓禮準備了寵物天然沐浴組、飼料、罐頭到零食、玩具等，迎賓禮均可帶回家。

住房專案除享有翌日雙人早餐外，另有酒店規劃的毛孩放風行程，可攜帶雙人下午茶野餐外帶餐，內含寵物餐1份，至鄰近的寵物友善公園如南港公園、玉成公園、瓶蓋工廠戶外區野餐放風去。在秋天10月中旬至11月底入住，正逢桂花陸續盛開的季節，還可帶著毛孩到鄰近的南港茶山，走訪桂花滿盛的桂花吊橋、祕境步道，順道再至茶葉製造示範場喝茶品茗。

「毛孩FUN風趣住房專案」售價6280元起，入住時出示「寵物公園PetPark APP黑鑽會員」可享9折優惠；憑寵物展覽門票或工作證，亦可享入住95折優惠，專案銷售至12月30日止。(六福旅遊集團提供)

「毛孩FUN風趣住房專案」售價6280元起，入住時出示「寵物公園PetPark APP黑鑽會員」可享9折優惠；憑寵物展覽門票或工作證，亦可享入住95折優惠，專案銷售至12月30日止。