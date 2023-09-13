張嫌辯稱槍枝是友人寄放。（警方提供）

30歲張姓男子日前為耍威風，持槍在西門町趴趴走，凌晨在西寧南路遇到巡邏的「萬華緝毒王」王彥尊，王見張行跡可疑將他攔下，最後起獲2把改造手槍、1把鋼筆槍，當場將他逮捕並帶回警局。

西門派出所巡佐王彥尊，曾在半年內破獲60起毒品案，也曾1年拿到300支嘉獎，對盤查毒蟲極為敏銳，因此被稱為「萬華緝毒王」，近年來仍不斷查獲各式毒品案件。

上月底凌晨5時許，王彥尊又在西門町一帶巡邏，在西寧南路發現步行的張姓男子，張走路搖搖晃晃，眼神飄忽，王見狀立刻趨車上前並將他攔下。

張看到警察明顯神色慌張、答非所問，此時鬼使神差，他的包包突然露出1截疑似槍托，王彥尊盤問後，張還辯稱「是玩具槍」，經檢視後發起獲2把改造手槍、1把鋼筆槍及2發子彈。

張嫌警訊時，辯稱槍枝是已失聯的友人寄放，警方另查出張曾因改造槍枝遭逮捕、入獄，警訊後依違反槍砲罪送辦，訊後2萬元交保，現在持續追查張嫌的槍枝來源中。