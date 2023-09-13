恆生科技股指數跌0.56%，微博跌2.7%，跌幅最大；舜宇光學漲3.1%，在主要科技股中表現最佳，亦是表現最好的藍籌股。

國藥下挫3.6%，在藍籌股中為表現最差。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布對來中國電動車發起反補貼調查，比亞迪跌2.7%、小鵬跌2.5%、理想跌0.1%、蔚來跌0.9%、吉利跌1.5%。

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