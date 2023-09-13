智慧移動話題火熱，本次商談會吸引多家重量級買主來台，美國就有2家上市公司參加，其中一家首次受貿協邀請來台的T商，是全球最大之商用及國防變速器及混合動力系統製造商，將採購變速箱零件、鍛造機械等產品。印度市值超過470億美元W集團，也派出旗下自動化公司來台採購無人搬運車、線性滑軌及變頻器等產品。

面對這波電動化浪潮，東協汽車製造重鎮-泰國也不落人後，泰國規模最大汽車零件公司A商欲尋找先進駕駛輔助系統(ADAS)及商用電動三輪車供應商；泰國生產剎車、避震等汽車零件的上市公司S商對卡車應用的AI、電池管理系統、車隊管理系統有興趣；泰國國家石油巨擘P商更率領子公司來台採購電動車馬達及電池管理系統。買主數最多的印度買主則鎖定低電壓馬達配件，新興市場充電樁不足且電動車價格相對高昂，二、三輪電動機車的低維護成本及高靈活性更符合市場需求，此外多家印度買主接受訪問時皆告知公司採購首重品質，因對台灣產品皆深具信心故選擇來台採購。

載具電動化時代，對充電系統及能源管理需求大幅增加，本次買主採購以充電系統及電池詢問度最高，吸引台達電、東元電機、起而行、格斯等知名業者報名。鋰電池芯製造廠G商產品本次深受土耳其及墨西哥買主賞識，G商的電池可於快充之大電流下保持低溫，正符合墨西哥炎熱環境的使用需求。

電動巴士與電動自行車也是需求火熱，我國已在國際打開市場的電動巴士獲波蘭、印度及烏茲別克買主青睞，德國、巴西及墨西哥買主則對電動自行車有興趣，這些商機吸引如成運巴士、創奕能源、華德動能及微笑單車與會，商機可期。