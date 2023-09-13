美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）以火辣身材與豪放、嗆辣的個性走紅，除了作品有大批歌迷喜愛外，其與饒舌歌手老公Offset感情也備受外界關注。近日，卡蒂B受邀參與VMAs。豈料，她事後卻在個人社群上，放上與老公「前後運動」的畫面，此舉驚呆不少網友，在社群上引發討論。

卡蒂B豪放、嗆辣的行事作風，除了讓她獲得大批粉絲喜愛外，也屢屢引發爭議。日前她參加一場在拉斯維加斯的演出時，就遭人潑灑飲品，而她也不忍當場丟擲麥克風回敬，引發現場譁然，事後還有遭到波及的觀眾對卡蒂B提告，不過最後警方以證據不足為由，宣布不起訴結案。

近日，卡蒂B受邀登上MTV音樂錄影帶大獎(MTV Video Music Awards，簡稱VMAs)表演她的最新歌曲〈Bongos〉，她當日則以低胸短禮服的著裝，與身穿西裝的饒舌歌手老公Offset一同盛裝出席，等到舞台上時，則換穿藍色鏤空短裙，下身垂釣流蘇的服飾設計，更讓她在表演時尤顯火辣，讓現場氣氛嗨到最高點。卡蒂B事後也在社群上以限時動態的形式更新多則畫面，其中可見到她與Offset疑似在後台化妝室進行「女前男後運動」的畫面，而過程中還不時發出聲音，雖然服飾仍完好的穿在身上，而非真的進行「運動」，但相關畫面仍讓網友看傻。

HQ: Cardi B and Offset at the 2023 MTV VMA red carpet pic.twitter.com/1bGxQUIosK — CardiBArchive (@cardibarchive_) September 12, 2023

影片釋出後，讓粉絲們大為震驚，雖然有人表示「習慣這女孩的作風了」，但多數人仍指出：「我需要清洗我的眼睛」、「我希望她們不是認真的」、「如果有其他人的話一定很尷尬」、「這就是他們所謂的偶像？」