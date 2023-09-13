50歲鄭姓男子透過網路，與23歲范姓女子約好面交人民幣，13日下午3時范先前往南港區玉山銀行領出15萬元，3時17分在經貿二路106巷與鄭碰面、換錢時，鄭竟拿出防狼噴霧劑突襲范女，接著強搶15萬元逃逸。

民眾將鄭姓搶匪制伏，警方上銬後帶回偵辦。（民眾提供）
民眾將鄭姓搶匪制伏，警方上銬後帶回偵辦。（民眾提供）

范女隨後上前追趕並大聲呼救，熱心民眾聽到後紛紛加入圍捕，最後在南軟三期停車場前攔下鄭男，南港分局警方也隨後趕到，合力將鄭制伏並扭送警局，警方在鄭身上起獲作案用的噴霧劑、1把折疊刀，全案依搶奪罪偵辦中。

女子遭搶的15萬元現金。（警方提供）
女子遭搶的15萬元現金。（警方提供）
搶匪犯案時所穿的衣物。（警方提供）
搶匪犯案時所穿的衣物。（警方提供）
警方起獲的藍波刀。（警方提供）
警方起獲的藍波刀。（警方提供）
持BB槍搶超商萬元 超勇女店員「做這事」 警3小時逮人
《金融股》玉山銀、警政署簽反詐MOU 前7月攔阻逾2億元詐騙
三重銀樓遭搶畫面曝光！ 搶匪與店員扭打後一把抓搶走15萬金飾
#犯嫌 #南港區 #玉山銀行 #搶案 #15萬