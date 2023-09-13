50歲鄭姓男子透過網路，與23歲范姓女子約好面交人民幣，13日下午3時范先前往南港區玉山銀行領出15萬元，3時17分在經貿二路106巷與鄭碰面、換錢時，鄭竟拿出防狼噴霧劑突襲范女，接著強搶15萬元逃逸。

民眾將鄭姓搶匪制伏，警方上銬後帶回偵辦。（民眾提供）

范女隨後上前追趕並大聲呼救，熱心民眾聽到後紛紛加入圍捕，最後在南軟三期停車場前攔下鄭男，南港分局警方也隨後趕到，合力將鄭制伏並扭送警局，警方在鄭身上起獲作案用的噴霧劑、1把折疊刀，全案依搶奪罪偵辦中。

女子遭搶的15萬元現金。（警方提供）

搶匪犯案時所穿的衣物。（警方提供）