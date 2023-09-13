SOGO復興館6F羅馬時光漫遊打卡點。（SOGO提供）

SOGO復興館HOGAN橄欖綠皮革女士肩揹包，2萬9000元。（SOGO提供）

SOGO復興館borsalini星際漫遊22鍊包，特價8010元。（SOGO提供）

遠東SOGO台北復興館、敦化館，將於明（15日）至10月10日大勢推出「歐洲週浪漫藝旅」，眾多國際精品，名品服飾、流行包款、配件及珠寶飾品登場，跟上歐洲最新潮流，兩館祭出多款歐風潮包、當季服飾，復興館更有2家頂級香氛新櫃開幕，打造東區「香氛殿堂」。此外，還有消費者最喜愛的「歐洲美食市集」，邀請人氣甜點品牌舉辦快閃，及敦化館的皮革工藝展、旅遊講座，精彩活動不間斷。

看準東區消費力，SOGO復興館、敦化館歐洲週活動期間，加碼豐富滿額優惠，9月24日前享金喜刷4%回饋無上限，9月25日至10月15日還有五大銀行獻禮，凡持國泰、遠東商銀、星展、永豐、華南銀行信用卡，當日當館單卡消費達指定門檻，可兌換「SOGO電子商品券」，指定樓層消費滿額憑SOGO APP內快樂購卡、電子發票及明細，還可兌換丹麥奶酥餅乾、手工軟木和香氛皂等滿額禮。

復興館B1除了全新引進兩大頂級香氛品牌「FRÉDÉRIC MALLE」、「Maison Francis Kurkdjian」（9／22開幕），打造東區香氛殿堂外，1F、6F特別打造「羅馬時光漫遊」，以義大利知名景點打造藝術裝置，滿足打卡風潮；1樓戶外廣場則是有度假感十足的「綠蔭休憩區」，讓消費者在購物之餘也能有歇腳的舒適空間。

另外，9月25日～10月10日期間，9F有「歐洲美食市集」精彩登場，集結各式歐風美食、美酒，還有 人氣甜點品牌JADE LI Chocolatier、Ciao Ciao Stroopwafel首度在百貨成立快閃櫃，及專業職人講座分享美食旅遊。10月1日（日）16:00更安排浪漫的「夕陽電影院」，復興館1樓露天場地將放映歐洲經典懷舊愛情電影《羅馬假期》，消費者可以在舒適的座椅上，愜意地享受異國感十足的夏日電影體驗。